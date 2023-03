Conadu Histórica inicia un paro de actividades por una semana

Docentes universitarios y preuniversitarios realizan desde este lunes y hasta el viernes un paro actividades. La medida de fuerza, afecta no solo a la UNCa sino también a las Escuelas preuniversitarias se inicia porque se rechazo a la oferta salarial del gobierno nacional para el cierre de las paritarias del año pasado e inicio del 2023.

Así lo decidió el Congreso Extraordinario de CONADU Histórica que sesionó este viernes en una carpa frente al Ministerio de Educación de la Nación resolviendo rechazar la oferta salarial del gobierno -para cierre de la paritaria 2022 e inicio de 2023- por considerarla totalmente insuficiente. Dicho paro coincide con el inicio de clases en la mayoría de las universidades. Como se ha advertido desde la Federación tal inicio quedará afectado por la medida ante la falta de respuesta del gobierno a los reclamos docentes.

La oferta de Nación, en relación al cierre 2022, consistió en un incremento de 2,8% que se suma al 2% ya pautado en diciembre, lo que arroja un total del 96,8% que se aplica sobre el salario conformado de febrero 2022. No hubo oferta de compensación de lo perdido en 2022 equivalente a casi un salario no pagado por los retrasos en la aplicación de las actualizaciones respecto a la inflación registrada. En relación a la apertura de la paritaria 2023, se ofreció un aumento del 30% en tres cuotas no acumulativas: 16% en marzo, 7% en mayo y 7% en junio. Esos porcentajes no compensarán siquiera la inflación prevista, mayor al 20% en marzo y 26% en abril.

Lo que propuso Catamarca



Juan Manuel March, secretario general de la Conadu Histórica en Catamarca, ya había adelantado a La Unión que el pedido de los afiliados “es un sueldo de compensación de $170 mil que vaya al básico del sueldo testigo, que es el cargo del ayudante diplomado con semi dedicación exclusiva, 30% en una cuota y clausula gatillo mensual. A esto sumamos una renta para todos los docentes ad honorem y derogación del Impuesto a las Ganancias”.