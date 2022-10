Conciliación con ATE: Gobierno no aceptó el 80% y el diálogo se sigue extendiendo

Siguiendo la línea de lo sucedido en la reunión de este miércoles entre Aprosca y el ministro de Gobierno, durante la nueva instancia de conciliación que se sostiene con ATE, la propuesta de un incremento del 80% para todas las categorías fue rechazada por la representante del Ministerio de Gobierno.

Aunque hay una reunión más y la posibilidad de seguir extendiendo este diálogo, la perspectiva de un acuerdo se sigue tensando.

Según conoció La Unión, el aumento solicitado por la entidad que conduce Ricardo Arévalo, quien participó del encuentro junto a José Traverso, el Dr. Iván Sarquís y otros delegados, no solo no fue aceptada sino que se les indicó que esto era “financieramente imposible tanto en el sueldo como para las guardias. La contrapropuesta oficial fue “crear un adicional para los grupos C y D de 60 y 70 puntos respectivamente, cuyos montos serían de $3.431 y $2.941”.

La oferta fue formulada por la secretaria de Recursos Humanos, CPN Marqueza Blanco y no es sino lo que esta semana presentó Leonardo Burgos y que generó toda una polémica. Por lo tanto, de esta manera la Provincia termina reconociendo estos términos, que también incluye que estos montos formen parte de la base de cálculo del adicional por asistencia.

Todo esto fue rechazado por ATE y para tratar de encontrar un punto medio, desde Gobierno primero se solicitó una ampliación de la conciliación de veinte días pero para el gremio este era un plazo excesivo y se terminó consensuando en siete días. Por lo tanto el próximo 13 de octubre será un día clave. Cada una de las partes deberá llevar otra propuesta, que a nivel gremial se tratará a la vez que sea consensuada con los gremios.

Según José Traverso, lo suceda en esa fecha será definitivo. De no haber acuerdo las partes quedarán liberadas y el conflicto seguirá irresuelto pero hay expectativa. “Yo los veo con voluntad”, sostuvo.