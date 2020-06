Concurso Dramaturgias Escritas por Mujeres

El Instituto Nacional del Teatro abre la convocatoria para participar del “22º Concurso Nacional de Obras de Teatro Dramaturgias Escritas por Mujeres”, destinado a autoras residentes en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El concurso no posee limitaciones de edad, temáticas o estéticas. Las obras presentadas deberán ser inéditas, no estrenadas y podrán ser escritas por más de una autora. Deberán ser firmadas con seudónimo.

El jurado estará integrado por tres destacadas representantes del quehacer teatral argentino. Las ganadoras recibirán las sumas de $ 100.000, $ 80.000 y $ 60.000, de acuerdo a que obtengan el primer, segundo o tercer premio. El jurado otorgará tres menciones. Todos los textos serán traducidos al inglés, italiano y alemán y se publicarán a través de la Editorial INTeatro del INT.

Las obras postuladas deben tener una extensión no menor a 15 carillas. Deberán ser escritas a doble espacio, tipografía Times New Roman, cuerpo 12.

La inscripción es online a través de http://www.inteatro.gob.ar y podrán subirse en su formato digital a partir del lunes 15 de junio y hasta el martes 18 de agosto del corriente año.