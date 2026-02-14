Salto a la gloria: el tinogasteño Pedro Olmos clasificó a Panamá 2026

La ciudad de Tinogasta vuelve a posicionarse en lo más alto del deporte federado y el atletismo nacional. En una noticia que trasciende las fronteras regionales, se ha confirmado oficialmente que el joven atleta Pedro Valentín Olmos ha sido designado para integrar la Selección Argentina de Atletismo. Este llamado de la Confederación Argentina de Atletismo no es un hecho fortuito, sino el resultado directo de una actuación sobresaliente en el reciente evaluativo nacional realizado en la ciudad de Mar del Plata. Gracias a su desempeño, el joven tinogasteño tendrá la responsabilidad de vestir la celeste y blanca en una de las citas más importantes del calendario juvenil: los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

El proceso para acceder a la Selección Argentina requirió de un rigor técnico absoluto y una preparación meticulosa en las pistas. Olmos debió demostrar su valía en el evaluativo nacional, donde se midió con los mejores exponentes de la categoría de todo el país. En dicha instancia, el atleta selló su pasaporte internacional gracias a registros que evidencian su enorme potencial atlético en las especialidades de campo, logrando los siguientes resultados técnicos:

Salto en largo: Alcanzó una marca de 6.83 metros .

Alcanzó una marca de . Salto triple: Logró un registro de 14.10 metros.

Estos números, que reflejan una combinación perfecta de potencia y técnica, fueron determinantes para que la Confederación lo incluyera en la nómina definitiva de 22 deportistas que conformarán la delegación albiceleste. Según los organismos técnicos, la selección de cada atleta es el fruto de un proceso de evaluación riguroso que no solo se detiene en las marcas, sino que pondera la constancia y el crecimiento deportivo de cada joven talento, valores que Olmos ha demostrado con creces.

La cita continental en Panamá: reglas y organización

El destino final de este gran esfuerzo será Panamá, sede de los Juegos Suramericanos de la Juventud. La competencia de atletismo está programada para desarrollarse del 22 al 25 de abril, bajo un marco de estricta excelencia institucional. El evento cuenta con la organización del Comité Olímpico Argentino y se regirá bajo las normativas internacionales de World Athletics, lo que asegura un nivel de competitividad de carácter profesional y global.

Para Olmos, esta oportunidad representa el inicio formal en el alto rendimiento internacional, donde tendrá el desafío de medirse frente a la élite juvenil de Sudamérica. La importancia de este certamen radica en que funciona como una plataforma de visibilidad para los atletas que buscan proyectarse hacia ciclos olímpicos futuros, comenzando a escribir su propia historia en la alta competencia.

Detrás del logro individual de Pedro Valentín Olmos, existe una estructura de trabajo y apoyo que la propia Confederación Argentina de Atletismo ha querido destacar. En el plano técnico, la figura de su entrenador, Carlos Reynoso, emerge como una pieza fundamental en el proceso. Reynoso ha sido el encargado de la preparación técnica y del crecimiento progresivo del deportista, guiando su evolución desde las bases hasta este presente de Selección Argentina.

Asimismo, desde la Confederación se reconoció el acompañamiento fundamental de los pilares que sostienen el desarrollo de un joven talento: las familias, entrenadores, clubes e instituciones federativas. Es este entorno de contención el que permite que el esfuerzo y la disciplina de atletas como Olmos se transformen en resultados de nivel internacional.

Para la comunidad de Tinogasta, esta convocatoria representa un hito deportivo y un motivo de celebración colectiva. El hecho de que un joven nacido y formado en la región logre representar a la Argentina en un evento continental subraya la importancia del trabajo federal en el deporte. Pedro Valentín Olmos comenzará en abril su travesía en Panamá, llevando consigo los valores del atletismo y el orgullo de su tierra a lo más alto del podio suramericano.