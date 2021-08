Confirmado: habrá aumento en las cuotas de los colegios privados

Así lo indicó Claudia Madina, titular de la Dirección Gestión Privada quien manifestó, luego de lo referido el lunes pasado por la apoderada del Instituto Superior Enrique Hood y ayer por el resto de los responsables de los centros educativos, que efectivamente el aumento se encuadra dentro de lo que está estipulado por el decreto acuerdo nº 1485/95. No obstante aclaró, en cuanto al valor de las cuotas, que aún no está definido el porcentaje.

La funcionaria recordó, en declaraciones radiales, que en marzo pasado ya se había autorizado una suba del 21% y que estos van de la mano a los aumentos que salarialmente obtienen los docentes.

“Tenemos el decreto que habla que todas las cuotas que se cobran tienen que cubrir el aumento que se le otorga a los salarios docentes. En cuanto al pedido de los apoderados para que la ministra de Educación autorice y que ellos solicitan sea desde septiembre, en función de la delicada situación económica que están atravesando, está siendo analizado pero es factible que sea, por cuanto está dentro de los parámetros que se proponen para este año”, indicó Madina.

No confesionales

Uno de los colegios que apuró esta medida fue el Instituto Superior Enrique Hood y luego la medida se replicó en los otros, tanto confesionales o no. Y en este punto se debe tener en cuenta que ya se está en época de que los padres comiencen a preinscribir a sus hijos y eso también implica otro desembolso significado de dinero.



“Lo que vamos a aumentar nosotros va a ser entre un 7 u 8% porque realmente estamos en un cuello de botella a partir del regreso a la presencialidad, porque esto nos hace mucho peor. Esto porque ya el movimiento de la escuela ya es total y esto hace aún más difícil la situación que estamos pasando”, indicaba Elizabeth Roldán, apoderada del Hood.

Luego Roldán, consideró en cuanto al impacto en la economía familiar que “somos concientes que ellos no pueden pagar. Sabemos, lamentablemente que la situación no está fácil”. Y para poner orden en los valores que se manejan en este sector, comentó que hay establecimientos que tienen entre el 60 y70% de su plantilla de personal por fuera de la subvención que da el Estado. En el caso particular de esta institución, se trata del 40%.