El Gobierno y la UTA abren una mesa de diálogo ante el deterioro del servicio en Catamarca

El transporte público de Catamarca atraviesa un momento crítico. Esa fue la conclusión central que dejó la reunión mantenida hoy entre el ministro de Transporte, Lucas Poliche, el secretario Stämpfli y representantes de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), encabezados por su secretario general, Juan Vergara.

El encuentro puso sobre la mesa un escenario complejo, donde múltiples variables convergen y afectan directamente la prestación del servicio. "Hoy el sistema está bajo una presión muy fuerte. No es solo una variable, son varios factores que se combinan y terminan impactando en la prestación del servicio", explicó el ministro, sintetizando el diagnóstico compartido.

Lejos de tratarse de un problema aislado, el deterioro responde a una suma de factores estructurales y coyunturales que vienen profundizándose en el tiempo.

Costos en alza y menos pasajeros

Uno de los ejes centrales del análisis fue el impacto del incremento de los costos operativos. Según se detalló durante la reunión, el sistema enfrenta subas significativas en insumos clave, entre ellos:

Gasoil , con aumentos sostenidos

, con aumentos sostenidos Salarios , en el marco de negociaciones paritarias

, en el marco de negociaciones paritarias Mantenimiento de las unidades, cada vez más oneroso

A este escenario se suma una caída en la cantidad de pasajeros, lo que reduce los ingresos del sistema y agrava el desequilibrio económico.

"El transporte público de Catamarca viene atravesando una situación difícil. Los costos del servicio subieron con fuerza —gasoil, salarios y mantenimiento—. El resultado es el que los vecinos ven todos los días: conflictos gremiales, menos frecuencias y un servicio que se va resintiendo", agregó Poliche, describiendo con claridad las consecuencias visibles de esta crisis.

La combinación de estos factores genera un círculo complejo: mayores costos y menores ingresos derivan en una prestación más limitada, lo que a su vez impacta en la percepción y uso del servicio por parte de los usuarios.

El desafío de una ciudad en expansión

Otro punto clave abordado en el encuentro fue el crecimiento urbano de Catamarca. En los últimos años, la ciudad ha experimentado una expansión significativa, lo que introduce nuevas demandas sobre el sistema de transporte.

"En los últimos años Catamarca se expandió mucho. Llegar a todos los barrios con la frecuencia que los vecinos necesitan se vuelve cada vez más complejo. Cuando una ciudad crece así, es necesario revisar cómo está organizado el sistema para que siga siendo funcional", señaló el ministro.

Este crecimiento plantea desafíos logísticos y operativos que exceden la coyuntura económica. La necesidad de cubrir más territorio, sostener frecuencias adecuadas y garantizar accesibilidad obliga a repensar la estructura del sistema en su conjunto.

Consensos y necesidad de diálogo

A pesar del diagnóstico preocupante, el encuentro dejó un punto de coincidencia entre las partes: la importancia de trabajar con información concreta y sostener el diálogo como herramienta central.

Tanto las autoridades como los representantes gremiales coincidieron en la necesidad de analizar el escenario con datos precisos y evitar soluciones improvisadas. En este sentido, el ministro fue enfático: "Estamos convocando a todos los sectores. Hay que poner la situación sobre la mesa y avanzar con responsabilidad. No hay soluciones mágicas, pero sí decisiones que tenemos que tomar".

La frase refleja un enfoque orientado a la construcción de consensos, en un contexto donde las tensiones sectoriales —como los conflictos gremiales mencionados— forman parte del problema.

Una agenda abierta y nuevos actores en la mesa

Desde el Ministerio de Transporte se informó que esta reunión no es un hecho aislado, sino parte de una agenda de trabajo más amplia. En esa línea, se confirmó que las empresas operadoras del sistema fueron convocadas para continuar mañana con las instancias de diálogo.

El objetivo es incorporar todas las miradas necesarias para construir un diagnóstico integral y avanzar hacia un esquema que permita ordenar el sistema.

"Vamos a reunirnos con las empresas para tener una mirada completa y avanzar en un esquema que ordene el sistema de acuerdo a la realidad actual, pensando siempre en el usuario", concluyó Poliche.