Se desarrolló en Catamarca el primer encuentro de la red de articulación emprendedora

En las instalaciones del Nodo Tecnológico se llevó a cabo el primer encuentro del año de la Red de Articulación Emprendedora (RAE), consolidando un espacio clave de trabajo conjunto entre el sector público, privado y académico. La jornada se configuró como un ámbito de planificación y articulación orientado a fortalecer el desarrollo económico local, a través de políticas y programas que promuevan el emprendedurismo y el crecimiento de las PyMEs.

La convocatoria reunió a una amplia diversidad de actores: representantes de entidades bancarias, ONGs, profesionales del sector, funcionarios provinciales y municipales, empresas y el ámbito académico. Esta pluralidad no solo evidenció el alcance de la Red, sino también la necesidad de generar consensos y estrategias comunes frente a los desafíos del ecosistema emprendedor.

Durante el encuentro, los participantes trabajaron activamente en la planificación de la agenda emprendedora 2026, definiendo líneas de acción y prioridades que marcarán el rumbo de las iniciativas a implementar en el corto y mediano plazo.

El rol del Estado como facilitador

El cierre de la jornada estuvo a cargo del intendente de la Capital, Gustavo Saadi, quien remarcó la importancia de la Red como motor del crecimiento urbano. En su intervención, subrayó el papel central del Estado en la generación de condiciones favorables para el desarrollo productivo.

Saadi enfatizó que el Estado debe actuar como un "gran facilitador", orientado a:

Eliminar trabas burocráticas que dificultan el inicio o sostenimiento de emprendimientos.

que dificultan el inicio o sostenimiento de emprendimientos. Brindar herramientas concretas para el crecimiento de proyectos.

para el crecimiento de proyectos. Acompañar a quienes buscan emprender o sostener una Pyme.

En ese marco, destacó la relevancia de la articulación entre sectores, afirmando: "Nadie se desarrolla solo; todos necesitan de todos (Estado, sector privado y académico) para hacer realidad los proyectos e ideas de quienes quieren emprender en nuestra ciudad". Esta definición sintetiza el espíritu de la RAE y su enfoque colaborativo.

Agenda 2026 y programas de impacto

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Inés Galíndez, abrió la jornada con un repaso de los antecedentes de la Red, estableciendo el contexto para la presentación de los programas técnicos previstos para 2026.

Entre los anuncios más relevantes, se destacó la certificación de San Fernando del Valle de Catamarca como "Ciudad Emprendedora", otorgada por la Red de Innovación Local (RIL). Este reconocimiento posiciona a la ciudad dentro de un entramado nacional de innovación y desarrollo.

Asimismo, se confirmó la realización de la segunda edición del programa "Ciudades Emprendedoras en Acción", que contará con el patrocinio del Banco Galicia, entidad que recibió un reconocimiento especial durante el encuentro por su apoyo al ecosistema emprendedor.

Herramientas para fortalecer el ecosistema

La agenda presentada incluyó una batería de programas destinados a distintos segmentos del entramado productivo, con énfasis en la formación, mentoría y vinculación:

Programa Semilla Emprendedora Incorporación de mentores. Acompañamiento a estudiantes. Aplicación de la metodología de Junior Achievement. Objetivo: fomentar la cultura emprendedora desde etapas tempranas.

Mentorías de Alto Impacto (Fundación Empretec) Preparación para concursos nacionales. Desarrollo de habilidades de comunicación efectiva. Enfoque en proyectos con potencial de escalabilidad.

Programa "Emprender entre Pares" Espacios de intercambio entre emprendedores. Generación de redes colaborativas.

Plataforma "Mi Capital Conecta" Vinculación entre trabajadores de oficios y vecinos. Facilitación del acceso a servicios.

Fortalecimiento del Registro de Emprendedores Mejora en la sistematización de datos. Mayor alcance en la identificación de actores del sector.



Estas iniciativas reflejan una estrategia integral que combina formación, acompañamiento técnico y generación de redes, elementos considerados clave para el crecimiento sostenido del ecosistema emprendedor.

Articulación y financiamiento: claves del cierre

El encuentro concluyó con una instancia de articulación directa, en la que los asistentes seleccionaron los programas en los que participarán activamente. Este espacio no solo permitió alinear intereses y compromisos, sino también abrir nuevas oportunidades.

Entre los aspectos más destacados del cierre, se subrayó la posibilidad de incorporar financiamiento privado para potenciar el alcance de las herramientas presentadas. Este componente resulta central para garantizar la sostenibilidad de las iniciativas y ampliar su impacto en la generación de nuevos servicios y oportunidades laborales en la capital.

De este modo, la Red de Articulación Emprendedora inicia su agenda 2026 con una hoja de ruta clara, basada en la cooperación interinstitucional, el fortalecimiento de capacidades y la apuesta por un desarrollo económico inclusivo y dinámico.