Jueves super otoñal: ¿de cuánto será la máxima en Catamarca?

Otoñalísimo se presenta este jueves que se mantendrá mayormente nublado durante toda la jornada, sin cambios significativos entre la madrugada, la mañana, la tarde y la noche.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la probabilidad de precipitaciones será baja entre la madrugada y la noche. En cuanto a la temperatura, el día comenzará con 16 grados de mínima durante la madrugada y la mañana, alcanzará una máxima de 22 grados por la tarde y descenderá a 15 grados hacia la noche.

El viento soplará con intensidad leve a moderada. Durante la madrugada se prevén velocidades entre 7 y 12 km/h con dirección predominante del Norte, mientras que desde la mañana y hasta la noche se intensificará levemente, con valores entre 13 y 22 km/h, rotando hacia el Noreste.

No se registran ráfagas significativas previstas para ninguna franja horaria. De este modo, se configura una jornada estable, con nubosidad persistente, temperaturas templadas y sin fenómenos meteorológicos de relevancia.