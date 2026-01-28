Confirman protesta por el pago de guardias en el "San Juan Bautista": "No fue un error"

El conflicto por el pago incompleto de las guardias en el Hospital Interzonal San Juan Bautista continúa sin resolverse y derivará en una nueva medida de protesta confirmada para este jueves. A pesar del compromiso asumido por el Ministerio de Salud de la provincia, que anunció la acreditación de los montos adeudados para los primeros días de febrero, trabajadores del nosocomio aseguran que la situación sigue generando un fuerte impacto económico y un profundo malestar entre el personal.

Según lo manifestado por agentes de distintas áreas del hospital, el recorte aplicado en el pago de las guardias correspondientes al mes de diciembre no respondió a un error administrativo, como fue comunicado oficialmente, sino a una decisión concreta de reducir los haberes, lo que contradice la versión difundida por la dirección del establecimiento y la cartera sanitaria.

En ese marco, la jefa de Enfermería del Servicio de Clínica Médica, licenciada Laura Mercado, brindó precisiones sobre el alcance del conflicto y remarcó que la situación afecta a un amplio abanico de trabajadores. "Esto no alcanza solamente a enfermeros, sino también a médicos, técnicos y personal de apoyo", explicó, al tiempo que descartó de manera enfática que se trate de una falla en la liquidación de sueldos.

Ante este escenario, Mercado confirmó que la protesta se realizará en la puerta de la Guardia de Emergencia, con reclamos dirigidos directamente al Ministerio de Salud. Entre los principales puntos del reclamo se encuentran el pago total de las guardias trabajadas, la situación de los contratos laborales y el cumplimiento de los aguinaldos correspondientes.

La referente gremial fue contundente al referirse al origen del problema, que incluso motivó la intervención de legisladores de la oposición. "No es un error. No hay error. El nosocomio tomó la decisión de no pagar. No hubo un error", afirmó en diálogo con Radio Valle Viejo. En ese sentido, detalló que desde la conducción del hospital se les informó que se aplicaría una reducción del 27% en las guardias, lo que finalmente se tradujo en haberes incompletos.

Mercado también precisó que el recorte no fue generalizado, sino que alcanzó de manera puntual a 177 agentes del Hospital San Juan Bautista, pertenecientes a distintos niveles y funciones. "Creíamos que los afectados éramos todos los agentes, pero no. Se tomó a 177 trabajadores, ya sean profesionales o técnicos", señaló.

En relación con los argumentos brindados por las autoridades hospitalarias para justificar la medida, la jefa de Enfermería explicó que se les indicó que el personal "se había pasado de horas de guardia". Sin embargo, cuestionó duramente ese criterio al remarcar que esas horas adicionales fueron efectivamente trabajadas. "No tienen en cuenta que en el medio estuvieron las fiestas de la Virgen del Valle, las de fin de año y otras fechas de alta demanda. Uno se pasa de hora no por excederse, sino porque son horas trabajadas", subrayó.

Cabe recordar que, en medio de la polémica, el Ministerio de Salud confirmó hace una semana que los montos adeudados serían acreditados durante el transcurso de febrero. El anuncio oficial se produjo luego de que trabajadores del hospital hicieran público su malestar y convocaran a una asamblea para analizar posibles medidas de fuerza en defensa de sus condiciones laborales.

Desde la cartera sanitaria sostuvieron que la falta de pago total de las guardias no obedeció a una decisión política ni presupuestaria, sino a un error del sistema administrativo que impidió la correcta liquidación. Según se informó, la situación ya habría sido detectada y se estarían realizando los ajustes necesarios para regularizar la deuda en el corto plazo.

No obstante, los trabajadores aseguran que, mientras no haya una solución concreta y efectiva, el conflicto seguirá abierto y las medidas de protesta continuarán visibilizando una problemática que, advierten, impacta directamente en el funcionamiento del principal hospital de la provincia.