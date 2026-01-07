Confirmaron a Bersuit y Los Tipitos para el Andalgalá Rock Fest 2026

El Municipio de Andalgalá confirmó la realización del Andalgalá Rock Fest 2026, un evento de gran magnitud que tendrá lugar el lunes 26 de enero y que posiciona nuevamente a la ciudad como un punto de referencia cultural y musical en la región. La propuesta reunirá a destacadas bandas del rock nacional junto a reconocidas bandas locales y de departamentos aledaños, en una apuesta que combina trayectoria, identidad y acceso a la cultura.

El festival tendrá como protagonistas a la Bersuit Vergarabat, Kapanga y Los Tipitos, tres nombres fundamentales del rock argentino que, con estilos propios, marcaron distintas generaciones y escenarios del país.

Bersuit Vergarabat, con más de tres décadas de carrera, es una de las bandas más influyentes del rock nacional. Su fusión de rock, murga, candombe y ritmos latinoamericanos, sumada a letras de fuerte contenido social y popular, la convirtió en un fenómeno masivo desde los años '90, con discos emblemáticos como Libertinaje y La Argentinidad al Palo.

Por su parte, Kapanga, referente indiscutido del rock festivo argentino, llegará a Andalgalá con su energía característica. Desde Quilmes al país entero, la banda liderada por Martín "Mono" Fabio supo construir una identidad propia mezclando rock, cuarteto, ska, con clásicos que siguen sonando en festivales y fiestas populares.

Completa el trío nacional Los Tipitos, banda clave del pop-rock argentino de los años 2000. Con una trayectoria sólida y canciones que se transformaron en himnos generacionales, el grupo se destaca por sus melodías pegadizas y letras cotidianas, manteniendo vigencia en escenarios de todo el país.

El Andalgalá Rock Fest 2026 también será una vidriera para el talento local y de bandas de departamentos vecinos, con la participación de La NN, La Maza, Doña Inés, Vorágine, Quinto Sello, Nómades y Kactus y los Amigos de Picoro, reafirmando el compromiso del Municipio con el desarrollo de los artistas de la región y la construcción de una escena cultural propia.

Desde el Municipio de Andalgalá destacaron que este evento no solo apunta al entretenimiento, sino también al fortalecimiento del turismo, la economía local y el acceso igualitario a propuestas culturales de primer nivel.

Con una grilla de alto impacto y una organización que apuesta a la calidad artística, Andalgalá se prepara para vivir una verdadera fiesta del rock, en una noche que promete quedar marcada en la historia cultural de la ciudad