Conflicto en el "José Cubas": Educación confirmó las bajas y dijo que "la trayectoria estudiantil está cubierta"

Luego que en la noche de ayer alumnos y docentes se convocaran para un abrazo simbólico al IES “Gdor. José Cubas” y que fueran “ignorados” por el rector de la institución, la situación está lejos de tener claridad y soluciones. El malestar y incertidumbre de los estudiantes y docentes persisten. En este marco la Lic. Romina Varela, directora de Nivel Superior del Ministerio de Educación declaró que el proceso de bajas en los más de 40 cargos docentes “es necesario”, confirmando lo dicho en la jornada de ayer por el Rector del IES, Prof. Eugenio Rolando Cano sobre que habrá coberturas a las bajas por medio de concursos. Y deslizó que esto tuvo oportunamente el acuerdo de los gremios docentes.

Para la funcionaria estas acciones no van a afectar a los alumnos, parecer que no es receptado de la misma manera por los estudiantes. “Hemos asegurado que los alumnos tengan la trayectoria estudiantil cubierta. Es decir que los docentes no están de baja sino que están en funcionamiento y percibiendo sus haberes. Lo que se tiene que hacer ahora es un proceso de concurso para que se regularice la efectiva aplicación del nuevo plan de estudio. No se puede seguir postergando la normativa vigente”, apuntó la Directora de Nivel Superior en declaraciones a Radio Valle Viejo.

Los cambios y el paso de las bajas, según Varela tuvo el acuerdo de los gremios y hasta de los docentes y al respecto acotó “se ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Educación sobre que se va a hacer de manera progresiva en una primera instancia de concursos. Esto asegura solamente la asignación a docentes titulares y es reconocido por todas las partes”.