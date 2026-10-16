Conmoción: murió a los 58 años Fernando Confessore, el histórico meteorólogo de TN

Fernando Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico, murió este viernes a los 58 años. Durante tres décadas estuvo al aire de Todo Noticias (TN), donde el público lo conoció por sus informes meteorológicos, los pronósticos y las alertas que acompañaban la cobertura cotidiana de la actualidad. La noticia fue confirmada por su familia y generó una profunda tristeza entre sus compañeros de trabajo.

Según informó Mario Massaccesi, Confessore sufrió un infarto durante la madrugada en su casa del barrio porteño de Versalles, donde vivía junto a su mujer y sus hijas. La noticia tomó por sorpresa al equipo periodístico, que debió comunicar la pérdida de uno de sus integrantes históricos y despedir a quien había compartido con ellos distintas etapas de la televisión informativa.

Massaccesi fue el encargado de dar la noticia a los televidentes de TN durante la emisión de Mañaneros. Visiblemente afectado, recordó la extensa trayectoria de su compañero y destacó tanto su presencia profesional en la pantalla como los vínculos personales que había construido a lo largo de los años.

"Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue 'el del tiempo', que entró al canal en diciembre de 1995", expresó el conductor al comenzar su despedida.

La frase sintetizó la relación que Confessore había establecido con el público: durante décadas, su rostro y sus explicaciones sobre las condiciones meteorológicas formaron parte de la programación habitual del canal. Para sus compañeros, en tanto, su muerte significó la pérdida de alguien con quien habían compartido jornadas de trabajo, distintos programas y encuentros cotidianos en la redacción.

Una trayectoria ligada a la meteorología

La carrera de Fernando Confessore estuvo vinculada tanto al trabajo televisivo como a su formación y experiencia en el ámbito meteorológico. Antes de incorporarse a Artear, había formado parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), donde trabajó entre 1992 y 1994.

Durante ese período y a lo largo de su trayectoria profesional, también realizó cursos de nefoanálisis y meteorología aeronáutica, áreas relacionadas con el análisis de las nubes y el estudio de las condiciones meteorológicas aplicadas a la actividad aeronáutica.

En 1995 se sumó a Artear, empresa desde la que desarrolló una extensa carrera vinculada a TN y eltrece. Su incorporación se produjo en diciembre de ese año, una fecha que sus compañeros recordaron al anunciar su fallecimiento.

A partir de entonces, Confessore se convirtió en una presencia habitual de la pantalla. Su tarea no se limitaba a comunicar el pronóstico del tiempo: también integraba el equipo de TN Campo, espacio en el que la información meteorológica tenía relevancia para los temas vinculados con el sector agropecuario.

Su perfil profesional reunía así distintas facetas: la formación técnica, la investigación científica y la comunicación periodística. A lo largo de más de tres décadas, llevó información sobre el tiempo a la audiencia y participó de distintos espacios de la programación de TN y eltrece.

El recuerdo de Mario Massaccesi

La despedida de Mario Massaccesi estuvo marcada por el reconocimiento a la trayectoria de Confessore y por las referencias a su personalidad fuera de cámara. El conductor de Mañaneros lo describió como un excelente compañero, un buen padre y un buen esposo, y recordó que su presencia cotidiana trascendía el momento en que aparecía frente a las cámaras.

"Más allá de lo que ustedes veían en la pantalla dándonos el pronóstico o las alertas, era un hombre que nos enseñó el amor de toda una vida con su mujer. Él no quería hablar de su vida privada porque era de perfil bajo, pero la amaba, como a sus hijas", sostuvo Massaccesi.

El conductor remarcó que Confessore mantenía un perfil personal y familiar reservado. Aunque el público lo conocía por su participación en los noticieros, él prefería preservar su intimidad y no exponer públicamente su vida privada.

Fernando Confessore y sus hijas

Ese rasgo fue uno de los aspectos destacados por sus compañeros al recordarlo. Massaccesi puso el acento en el vínculo que había construido con su mujer y sus hijas, y señaló que su historia personal era conocida por quienes trabajaban con él, aunque no formara parte de lo que compartía habitualmente con la audiencia.

El recuerdo también incluyó aspectos de su carácter y de sus pasiones. Massaccesi contó que Confessore era hincha de Boca Juniors y lo describió como un simpatizante "bastante cabrón que se enojaba fácil y no lograba ocultarlo". A continuación, destacó su manera de relacionarse con sus colegas: "Fue un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie".

Treinta años de trabajo compartido en la pantalla

La extensa permanencia de Confessore en TN fue otro de los ejes de la despedida. Su incorporación en diciembre de 1995 había dado comienzo a una relación profesional que se prolongó durante tres décadas, en las que participó de diferentes programas y trabajó en distintos horarios.

Al recordar ese recorrido, Massaccesi pidió dimensionar la cantidad de experiencias compartidas durante tantos años en el canal.

"Fue nuestro gran compañero que a lo largo de todos estos años entró en Todo Noticias en diciembre de 1995. Imagínense la cantidad de años compartidos con él en distintos horarios, en distintos programas y distintas situaciones", expresó.

La continuidad de Confessore en la pantalla lo convirtió en una figura familiar para los televidentes, que lo identificaban por sus intervenciones meteorológicas. Su trabajo consistía en comunicar información sobre el tiempo y las alertas, una tarea que formaba parte de la rutina informativa del canal.

Para sus compañeros, sin embargo, su presencia no se reducía a las apariciones al aire. También estaba en los encuentros breves que se producen durante las jornadas de trabajo, en los intercambios rápidos y en los momentos compartidos en la redacción.

"Lo vamos a extrañar mucho a Confessore, porque siempre estaba aquí y trabajando. Nos encontrábamos en pequeños momentos como ocurre en las redacciones, a los saltos, rápido, por minutos. Un entrañable compañero", lo definió Massaccesi durante la despedida.

Una vida personal reservada y el amor por su familia

En sus palabras, Massaccesi también hizo referencia a una dimensión de la vida de Confessore que no solía estar expuesta ante las cámaras. Según relató, el meteorólogo era una persona de perfil bajo y evitaba hablar públicamente de sus asuntos familiares.

Esa reserva no impidió que sus compañeros conocieran la importancia que tenían para él su mujer y sus hijas. El conductor destacó especialmente el vínculo de pareja que había construido a lo largo de los años y señaló que, durante el último tiempo, Confessore había transmitido una enseñanza relacionada con el amor sostenido durante toda una vida.

"Fue un hombre que nos enseñó, sobre todo en este último tiempo, (...) sobre el amor de años, de toda una vida con su mujer", recordó.

La descripción completó el retrato de un profesional que había pasado más de treinta años en la televisión, pero que mantenía su intimidad al margen de la exposición pública. Su familia, con la que vivía en el barrio de Versalles, confirmó la noticia de su fallecimiento.