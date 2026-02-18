Conmovedora búsqueda nacional de una familia para un pequeño de 10 años

La justicia de la provincia de Corrientes ha lanzado un llamado que trasciende los protocolos administrativos para convertirse en una verdadera apelación a la solidaridad y el compromiso humano. El Juzgado Civil, Comercial, Familia y Menores de Ituzaingó, bajo la titularidad del doctor Claudio Darío Garay, en conjunto con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), ha iniciado una convocatoria pública de alcance nacional. El objetivo es claro y urgente: encontrar una familia para un niño de diez años que, tras librar batallas de salud admirables, espera por un hogar donde crecer y ser contenido.

Este proceso, enmarcado en el Expte. IXP 7929/22, busca romper con la barrera de la distancia. No se limita a residentes locales; la invitación está abierta a personas y familias de todas las provincias argentinas. La premisa institucional es que la geografía no debe ser un obstáculo cuando se trata de restituir el derecho de un niño a vivir en familia, especialmente cuando se trata de un pequeño que ya ha demostrado una resiliencia asombrosa.

Un camino de resiliencia y esperanza

Nacido un 17 de marzo, este niño ha transitado una senda marcada por desafíos que comenzaron desde su primer aliento. Convive con Síndrome de Down y un retraso madurativo, condiciones que, lejos de limitarlo, han resaltado su capacidad de superación. Actualmente reside en un dispositivo de cuidados en la ciudad de Corrientes, donde es reconocido por su luz propia y la excelente relación con sus pares.

Sin embargo, su mayor triunfo ha sido en el campo de la salud física. El pequeño atravesó un tratamiento de alta complejidad para combatir una leucemia linfoblástica aguda. Hoy, la realidad médica es sumamente alentadora: se encuentra en remisión, estable y con un estado de salud que le permite mirar hacia el futuro con entusiasmo. Para mantener este bienestar, solo requiere de controles rutinarios cada dos meses en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, un acompañamiento médico que hoy forma parte de su rutina de cuidado.

El poder de un hogar

Si bien los dispositivos de cuidado garantizan la atención básica, la justicia reconoce que las instituciones no reemplazan el poder sanador de una familia. La búsqueda se orienta a postulantes que no solo comprendan su historia de salud, sino que estén dispuestos a ser su equipo propio. Adoptar a un niño con discapacidad o con antecedentes de salud complejos se presenta como un acto de amor transformador.

El perfil de los postulantes busca personas con la voluntad de:

Brindar acompañamiento permanente: Sostener su mano y estar presente en sus procesos de salud y controles periódicos.

Celebrar la individualidad: Valorar su ritmo de aprendizaje, su desarrollo y cada pequeño gran logro alcanzado.

Ofrecer estabilidad y pertenencia: Garantizar la certeza de un futuro compartido, afecto cotidiano y la seguridad que solo un hogar estable puede proporcionar.

Información técnica y canales de postulación

Para facilitar el acceso de las familias interesadas de todo el país, el Poder Judicial de Corrientes ha dispuesto canales digitales y telefónicos. Es fundamental destacar que la convocatoria es abierta y pública, enfocada en encontrar la mejor respuesta afectiva para el niño.

Pasos para la postulación:

Formulario oficial: Los interesados deben descargar el documento desde el sitio web del Poder Judicial de Corrientes: https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/adopcion/Formulario-Adopcion.pdf

Envío de documentación: Una vez completado, el formulario debe remitirse a las siguientes direcciones de correo electrónico:

Juzgado de Ituzaingó: [email protected]

Registro de Adopción (RUACtes): [email protected]

Consultas y asesoramiento personalizado:

En Ituzaingó: Al teléfono 03786 429007, de lunes a viernes, en el horario de 7:00 a 13:00 hs.

En Corrientes Capital: Al teléfono 03794 4104298 o de forma presencial en la sede de Carlos Pellegrini N° 917.

Esta convocatoria nacional representa una oportunidad para cambiar una historia que ya es de victoria, pero que aún aguarda su capítulo final: el de la pertenencia definitiva. Él ya luchó por su vida; ahora, la sociedad tiene la oportunidad de brindarle el hogar que merece.