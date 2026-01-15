Conocé a la maestra del Impenetrable chaqueño que quedó entre las 10 mejores del mundo

La educación argentina volvió a obtener reconocimiento internacional a través de la figura de Gloria Argentina Cisneros, una docente de 39 años que trabaja en una escuela rural del Impenetrable chaqueño y que fue seleccionada entre los 10 finalistas del Global Teacher Prize 2026, uno de los galardones más prestigiosos del mundo en el ámbito educativo.

Cisneros se desempeña como maestra en la Escuela de Educación Primaria N° 793 "Don Carlos Arnaldo Jaime", ubicada en una de las regiones más aisladas y postergadas del norte argentino. Su inclusión en la lista de finalistas la posiciona entre los educadores más destacados a nivel global y pone en valor el trabajo que se desarrolla en contextos de extrema vulnerabilidad social y geográfica.

El Global Teacher Prize, impulsado por la Fundación Varkey en colaboración con la UNESCO, reconoce a docentes excepcionales que generan un impacto significativo no solo dentro del aula, sino también en sus comunidades. El premio contempla una distinción económica de un millón de dólares para el ganador, que será elegido entre miles de postulaciones provenientes de distintos países.

Desde la organización internacional destacaron el trabajo de Cisneros por haber desarrollado un proyecto educativo integral que logró trascender los límites tradicionales de la enseñanza. En un entorno marcado por el aislamiento, las dificultades de acceso y el déficit de infraestructura, la docente implementó prácticas pedagógicas innovadoras, combinadas con acciones comunitarias que fortalecieron el vínculo entre la escuela y su entorno.

El reconocimiento subraya que, ante la escasa presencia del Estado y el limitado acompañamiento institucional, Cisneros asumió múltiples roles dentro de la comunidad. Además de su función como docente, actúa como cuidadora, administradora y referente comunitaria, garantizando el funcionamiento cotidiano de la escuela y acompañando a las familias en situaciones de alta complejidad social.

Uno de los aspectos más valorados por el jurado del Global Teacher Prize fue la capacidad de la educadora para incorporar tecnología y estrategias de aprendizaje activo, incluso en un contexto con recursos limitados. A través de proyectos interdisciplinarios y metodologías participativas, logró incentivar la permanencia escolar, fortalecer la autoestima de los estudiantes y promover una educación con sentido comunitario.

Desde la organización también remarcaron las condiciones socioeconómicas adversas del área selvática del norte chaqueño, así como las dificultades de acceso a la región. En ese marco, la selección de los finalistas se basó en criterios como la dedicación, la creatividad, la influencia en la comunidad educativa y los resultados pedagógicos obtenidos en contextos locales complejos.

La elección de Cisneros generó orgullo no solo en su comunidad, sino en todo el país, al visibilizar el trabajo silencioso de miles de docentes que sostienen la educación en zonas rurales y alejadas de los grandes centros urbanos. Su historia se transformó en un símbolo del compromiso docente y del potencial transformador de la educación cuando se articula con la realidad social.

El ganador del Global Teacher Prize 2026 será anunciado durante el World Governments Summit, que se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de febrero de 2026 en Dubái, donde Cisneros competirá por el premio mayor junto a otros nueve educadores seleccionados de distintos continentes.

La docente argentina comparte la final con Rouble Nagi (India), Jasmyn Wright y Timothy James Stiven (Estados Unidos), Colleen O'Rourke (Australia), Adeola Olufunke Akinsulure (Nigeria), Alfonso Filippone (Italia), Joshue Castellanos Paternina (Colombia), Ana Hernández Revuelta (España) y Ewa Stefania Drobek (Polonia).

Más allá del resultado final, la nominación de Gloria Argentina Cisneros ya representa un reconocimiento histórico para la educación rural argentina y una muestra del impacto que puede tener una docente comprometida en los lugares donde enseñar es, también, un acto de resistencia y liderazgo social.