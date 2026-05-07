Belén: Educación llegó a la Escuela N° 498 en medio de la toma

La crisis educativa desatada en la Escuela N° 498 de Belén sumó este jueves un nuevo capítulo con la llegada de autoridades del Ministerio de Educación de la provincia, quienes se hicieron presentes en la institución en medio de la toma que llevan adelante padres y otros sectores vinculados a la comunidad educativa. La presencia de funcionarios provinciales se produjo durante la mañana, en un contexto de creciente tensión por los reclamos relacionados con la falta de docentes y la situación laboral del personal no docente que presta servicios en el establecimiento.

Según trascendió, las autoridades solicitaron ingresar a la escuela y posteriormente mantuvieron reuniones por separado con cada uno de los sectores involucrados en el conflicto, en un intento por interiorizarse sobre la situación y avanzar en posibles instancias de diálogo.

Hasta el momento no se dieron a conocer oficialmente los nombres de los funcionarios presentes ni tampoco las áreas específicas de la cartera educativa a las que pertenecen. Mientras tanto, la protesta continúa y el acceso a la institución permanece bloqueado por padres que sostienen el reclamo en el edificio escolar.

La llegada de autoridades provinciales

La presencia de representantes del Ministerio de Educación generó expectativa entre los sectores involucrados en el conflicto, debido a que se trata de la primera intervención directa de autoridades provinciales desde el inicio de la toma. De acuerdo con la información difundida por medios locales, los funcionarios arribaron a la Escuela N° 498 durante la mañana y solicitaron ingresar al establecimiento educativo para mantener conversaciones con las partes involucradas.

La metodología adoptada permitió que cada sector pudiera exponer de manera individual sus planteos y preocupaciones en torno al conflicto que afecta el normal funcionamiento de la institución. Sin embargo, hasta el momento no trascendieron detalles concretos sobre posibles propuestas, compromisos o medidas surgidas de esos encuentros.

El conflicto que mantiene tomada la escuela

La situación en la Escuela N° 498 de Belén se mantiene sin resolución y continúa marcada por el reclamo de distintos sectores de la comunidad educativa. Uno de los principales ejes del conflicto está vinculado a la falta de docentes dentro de la institución, situación que motivó la protesta y derivó posteriormente en la toma del establecimiento.

A esto se suma la problemática relacionada con la situación laboral del personal no docente que presta funciones en la escuela y que también forma parte de los reclamos planteados durante las jornadas de protesta. La permanencia de padres bloqueando el acceso a la institución refleja el nivel de malestar existente en torno a la situación educativa y laboral denunciada por los distintos sectores involucrados.