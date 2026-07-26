Contra AstraZeneca: reclama indemnización tras quedar con una discapacidad del 75,6%

"Cuando me quise levantar para ir a trabajar no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover los brazos, después no podía mover las piernas". Con ese recuerdo comienza el relato de Flavia Ochoa, una trabajadora y vecina de Coronel Moldes, Córdoba, que decidió iniciar una demanda civil contra AstraZeneca y el Estado nacional luego de desarrollar un cuadro neurológico que, según sostiene, apareció después de recibir una dosis de la vacuna contra el Covid-19.

La presentación judicial, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, reclama una indemnización por incapacidad sobreviniente, daño moral, pérdida del proyecto de vida, daño emergente y daño punitivo. La acción también cuestiona distintos artículos de la Ley 27.573, normativa que reguló la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y creó un fondo de reparación destinado a las personas que acrediten daños derivados de la vacunación.

El caso se encuentra en la Justicia federal y plantea como uno de sus puntos centrales la existencia o no de una relación causal entre la vacunación y el cuadro neurológico que afectó a Ochoa. Esa cuestión deberá ser evaluada judicialmente a partir de la prueba incorporada al expediente.

El inicio de los síntomas

Según la demanda, Flavia Ochoa recibió el 4 de enero de 2022 la tercera dosis de la vacuna AstraZeneca en un centro de vacunación de Coronel Moldes. De acuerdo con el escrito judicial, pocas horas después comenzaron fuertes calambres y dolores musculares.

Al día siguiente, la mujer sufrió una pérdida progresiva de movilidad que la llevó a realizar sucesivas consultas médicas y posteriormente fue derivada a un sanatorio de Río Cuarto.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Noticias Argentinas, Ochoa describió el momento en que comenzaron las dificultades para moverse. "Empecé a sentir unos calambres muy fuertes, dolores muy intensos. Me acosté y al otro día, cuando me quise levantar para ir a trabajar, no me pude levantar. Me caí peso muerto al costado de la cama. No podía mover brazos, después no podía mover piernas", recordó.

El relato forma parte del contexto en el que la mujer decidió iniciar primero un reclamo administrativo y, luego, recurrir a la Justicia después de no obtener una respuesta favorable.

Así era Flavia Ochoa

El diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré

De acuerdo con la documentación incorporada a la causa, en el Sanatorio Privado de Río Cuarto Ochoa fue sometida a estudios de imágenes, una punción lumbar y análisis complementarios. Luego de esas evaluaciones recibió el diagnóstico de síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

Los informes médicos agregados al expediente consignan además un tratamiento con gammaglobulina, dexametasona y un prolongado proceso de neurorehabilitación.

Uno de los certificados médicos incorporados a la demanda describe un cuadro de cuadriparesia flácida que inicialmente requirió el uso de una silla de ruedas y posteriormente dispositivos de asistencia para la marcha. El expediente también incluye indicaciones médicas de rehabilitación, prescripciones de silla de ruedas y el certificado único de discapacidad.

La mujer sostiene que las consecuencias del cuadro permanecen hasta la actualidad.

"Hoy sigo con rehabilitación tres veces por semana y puedo caminar con andador. El neurólogo ya me dijo que esa es la secuela que me quedó. Vivo con dolores intensos todo el tiempo, tengo que usar collarín y me canso muchísimo. Mi vida cambió un antes y un después", afirmó Ochoa.

El expediente de Flavia

La causa reúne una amplia documentación vinculada con la evolución clínica y administrativa del caso. Entre los elementos incorporados figuran:

La historia clínica.

Certificados neurológicos.

Estudios complementarios.

Constancias de denuncia de Evento Supuestamente Atribuible a la Vacunación o Inmunización, conocido como ESAVI.

Un reporte remitido a la ANMAT.

El certificado de discapacidad.

Recibos laborales.

El dictamen de la Comisión Médica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Ese dictamen estableció una incapacidad laboral del 75,60%, porcentaje que constituye uno de los fundamentos centrales del reclamo indemnizatorio presentado por Ochoa.

La demanda sostiene que existe una relación causal entre la vacunación y el cuadro neurológico desarrollado por la mujer. Sin embargo, ese planteo forma parte del objeto del proceso judicial y deberá ser evaluado por la Justicia a partir de la prueba producida durante el expediente.

El reclamo administrativo fue rechazado

Antes de acudir a la Justicia, Ochoa inició el procedimiento administrativo previsto por la Ley 27.573 para las personas que alegan haber sufrido daños asociados a vacunas contra el Covid-19.

Según la demanda, el reclamo fue rechazado luego de que la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas concluyera que no había podido establecer un nexo causal entre la vacuna y el evento denunciado. Esa decisión es cuestionada por la actora en sede judicial.

"Primero hicimos el reclamo administrativo. No obtuvimos ninguna respuesta favorable y entonces decidimos iniciar el juicio. La causa está muy lenta, está media frenada", señaló la denunciante.

La acción judicial también cuestiona la constitucionalidad de distintos artículos de la Ley 27.573 y, en forma subsidiaria, solicita el reconocimiento del fondo de reparación previsto por esa normativa para las personas que acrediten daños derivados de la vacunación.

El reclamo contra AstraZeneca y el Estado

La causa tramita en la Justicia federal y avanza con demoras. El reclamo apunta contra AstraZeneca y el Estado nacional, en el marco de una discusión que incluye tanto la responsabilidad que la demandante atribuye por el cuadro que sufrió como el funcionamiento de los mecanismos administrativos previstos para atender los casos de personas que alegan haber padecido daños asociados a la vacunación.

Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, se tomó la decisión política de dar lugar a las vacunas rusas y a las que acercó el químico Hugo Sigman. El empresario, de 80 años, eligió España para vivir y, hasta el momento, no se presentó a dar respuestas.