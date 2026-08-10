Control focal y descacharrado: despliegan un operativo en 17 barrios de la Capital

El Ministerio de Salud de la provincia continúa con las medidas destinadas a prevenir la proliferación del Aedes Aegypti, mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya. En ese marco, se puso en marcha un nuevo cronograma semanal de intervenciones que contempla tareas de control focal en distintos sectores de la ciudad y acciones de eliminación de inservibles, conocidas como descacharrado.

Las actividades estarán a cargo de la brigada de la Dirección de Control Integral de Vectores y Zoonosis del Ministerio de Salud, que trabajará de manera conjunta con la Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Políticas Sociales de la Municipalidad de la Capital.

El operativo se extenderá desde el lunes 10 hasta el viernes 14 de agosto, con dos franjas horarias establecidas para las tareas de control focal. Los agentes realizarán los recorridos de 8 a 12 horas y de 16 a 19 horas, de acuerdo con la planificación establecida para esta semana.

La presencia territorial estará concentrada en un total de 17 barrios, donde los equipos llevarán adelante las acciones previstas dentro del programa de prevención.

Los barrios incluidos en el cronograma

El despliegue sanitario alcanzará a los siguientes sectores de la Capital:

Jorge Bermúdez.

240vv.

Capresca.

Martin de Güemes.

Jardín.

Juan Domingo Perón.

CGT.

Villa Cubas.

Terebintos Sur Etapa 1.

80vv.

50vv.

32vv.

40vv Techo Azul.

40vv Techo Verde.

130vv.

Malvinas Argentinas.

La planificación contempla de esta manera una intervención distribuida en diferentes barrios de la ciudad, con el objetivo de desarrollar controles focales durante las jornadas establecidas.

El cronograma se encuentra sujeto a modificaciones debido a las condiciones climáticas. Por este motivo, las tareas previstas podrán sufrir cambios en caso de que el clima impida o dificulte el desarrollo normal de las actividades programadas.

Descacharrado en el barrio Santa Marta

Además de los controles focales previstos para distintos sectores, el cronograma incluye una acción específica de eliminación de inservibles, conocida como descacharrado, en el barrio Santa Marta. Esta actividad se desarrollará durante dos jornadas:

Jueves 13 de agosto: de 9 a 13 horas.

de 9 a 13 horas. Viernes 14 de agosto: de 9 a 13 horas.

La intervención en Santa Marta se suma así al esquema general de prevención que se desplegará durante la semana. Mientras el control focal se realizará en los barrios incluidos en el cronograma entre el lunes y el viernes, las tareas de eliminación de inservibles tendrán lugar específicamente en este sector durante las jornadas del jueves y viernes.

El pedido de colaboración a los vecinos

Desde los organismos responsables del operativo se solicitó especialmente la colaboración de los vecinos para facilitar el desarrollo de las tareas previstas.

En ese sentido, se pidió a los habitantes de los sectores alcanzados por el cronograma que permitan el ingreso de los agentes a sus domicilios. Los trabajadores estarán debidamente identificados, según se indicó, y su ingreso permitirá realizar un mejor control.

La participación de los vecinos constituye, de acuerdo con la planificación comunicada, un aspecto necesario para que los equipos puedan llevar adelante las tareas en los domicilios incluidos dentro de las zonas de intervención.

El pedido se encuentra directamente vinculado con el objetivo general del operativo: sostener las medidas de prevención frente a la proliferación del Aedes Aegypti, identificado como el mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikungunya.

Un cronograma que puede modificarse por el clima

Las acciones previstas para esta semana tienen horarios y sectores definidos, aunque el esquema no es inamovible. La planificación comunicada por las autoridades sanitarias establece expresamente que puede sufrir modificaciones debido al clima.

De esta manera, el operativo contempla inicialmente controles focales entre el lunes 10 y el viernes 14 de agosto, en las franjas de 8 a 12 y de 16 a 19 horas, además del descacharrado en Santa Marta durante el jueves y viernes de 9 a 13.

El despliegue conjunto del Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital busca mantener las tareas de prevención en distintos sectores de la ciudad, con una agenda que combina controles focales y eliminación de inservibles.

Con este esquema, las autoridades sanitarias mantienen durante la semana una estrategia territorial centrada en el control focal y la eliminación de inservibles, al tiempo que solicitan el acompañamiento de los vecinos y advierten que el desarrollo de las actividades podrá adecuarse a las condiciones climáticas.