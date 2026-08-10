Lanzan una colecta nacional para financiar la visita del papa León XIV

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) lanzó una gran colecta nacional destinada a financiar los preparativos de la inminente visita del papa León XIV al país. La iniciativa será canalizada a través de instituciones religiosas y educativas y busca involucrar a la comunidad en la organización de la llegada del Pontífice.

La convocatoria fue encabezada a través de las redes sociales por monseñor Raúl Pizarro, secretario general de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo auxiliar de San Isidro. El propósito planteado por la autoridad eclesiástica es fomentar la participación colectiva y contribuir a la organización de una recepción de excelencia para el Papa.

En su mensaje, Pizarro presentó la llegada de León XIV como un acontecimiento de carácter histórico y destacó el clima de alegría con el que, según expresó, la comunidad argentina se prepara para recibirlo.

"Queridos amigos, estamos en un momento histórico. Es un momento de mucha alegría y mucho júbilo en la Argentina", sostuvo el monseñor al comenzar su mensaje en video.

La convocatoria no establece como eje el monto que pueda aportar cada persona, sino la posibilidad de que todos puedan participar. En ese sentido, el objetivo central señalado por Pizarro es que cada ciudadano, independientemente de cuánto pueda aportar, se convierta en protagonista de la bienvenida al Pontífice.

La preparación como la llegada de un ser querido

Para explicar el sentido de la movilización, el secretario general de la CEA utilizó una comparación con una situación habitual dentro de cualquier hogar: la preparación de la casa ante la llegada de una persona querida y esperada.

"El Papa León XIV nos va a venir a visitar y como hacemos siempre en nuestra casa, cuando viene alguien muy querido, muy esperado, lo recibimos de la mejor manera. Para eso entonces nos estamos organizando", explicó Pizarro. La referencia permitió al religioso presentar la organización de la visita papal como una tarea colectiva, en la que cada aporte tiene un valor dentro de un esfuerzo común.

La colecta forma parte de esa preparación y busca generar una participación amplia de la comunidad. Para la CEA, la recepción del Pontífice no será solamente una tarea institucional, sino una instancia en la que los argentinos podrán involucrarse directamente.

En ese marco, la convocatoria pone el acento en la suma de las contribuciones individuales como mecanismo para afrontar los preparativos de la visita.

Parroquias, capillas y colegios: los canales para colaborar

La Conferencia Episcopal Argentina definió una estructura de recaudación que abarcará distintos espacios vinculados con la Iglesia y con la educación. Monseñor Raúl Pizarro detalló los canales habilitados y llamó a la comunidad a participar mediante una gran colecta nacional.

"Vamos a hacer una gran colecta nacional en nuestras parroquias, en nuestras capillas, en nuestros colegios. De esa manera todos nos vamos a sentir protagonistas", señaló. La campaña se desarrollará, de acuerdo con la convocatoria, en:

Parroquias.

Capillas.

Colegios.

El planteo de la CEA busca que esos espacios funcionen como puntos de participación de la comunidad y permitan canalizar los aportes destinados a los preparativos.

Pizarro insistió además en que no existe un aporte considerado demasiado pequeño o demasiado grande dentro de la convocatoria. El criterio planteado es que cada persona pueda colaborar de acuerdo con sus posibilidades. "Somos los argentinos los que recibimos al Papa León. Por eso es muy importante lo que vos puedas aportar, sea poquito, o sea mucho", expresó el secretario general de la CEA.

El objetivo de hacer sentir al Papa "en casa"

El mensaje de la autoridad eclesiástica también planteó una dimensión simbólica de la campaña. Más allá de la recaudación destinada a la organización, la colecta busca generar un sentimiento de participación compartida frente a la llegada del Pontífice.

La intención expresada por Pizarro es que quienes colaboren puedan sentirse parte del proceso de preparación y de la recepción de León XIV. "Esperamos que vos puedas también entonces sentirte parte de esta manera, ayudándonos a organizarnos, a prepararlo todo para poder recibirlo y que se sienta en casa, que se sienta en familia", concluyó el religioso.

La frase sintetiza el objetivo de la convocatoria: convertir la preparación de la visita papal en una tarea colectiva y lograr que la recepción transmita la idea de una bienvenida realizada por la comunidad. En ese sentido, el aporte económico aparece integrado a una convocatoria más amplia, basada en la participación y en la suma de esfuerzos individuales.

La organización entra en su etapa final

La movilización impulsada por la Conferencia Episcopal Argentina se produce en el marco de la fase final de la organización de la gira papal, prevista para el mes de noviembre.

De acuerdo con la información proporcionada, será entonces cuando León XIV pise territorio argentino para desarrollar una agenda que incluirá distintos tipos de actividades. La visita contempla encuentros multitudinarios, audiencias oficiales y actividades pastorales en distintas diócesis del país.

La proximidad de la gira explica el despliegue de la CEA a través de sus instituciones religiosas y educativas. La colecta nacional se incorpora así a las tareas de preparación de una visita que tendrá presencia en diferentes espacios y comunidades.

La convocatoria de monseñor Raúl Pizarro busca, en este escenario, ampliar la participación de los argentinos y hacer que el proceso de organización no quede limitado a las estructuras institucionales de la Iglesia.

La suma de esfuerzos como eje de la convocatoria

La propuesta del Episcopado se sostiene sobre una idea central: la suma de los aportes individuales puede convertirse en la herramienta para preparar la recepción del Papa.

Desde la CEA se plantea que cada contribución tiene importancia independientemente de su valor. La participación puede producirse en parroquias, capillas y colegios, los espacios definidos para desarrollar la gran colecta nacional. La iniciativa llega en un momento que la Iglesia argentina considera histórico y de especial alegría. La llegada de León XIV será acompañada por encuentros multitudinarios, audiencias oficiales y actividades pastorales en distintas diócesis durante noviembre.

La llegada de León XIV se encuentra así en la etapa final de preparación y la Iglesia argentina decidió convocar a la comunidad para acompañar ese proceso mediante una colecta nacional. El mensaje del Episcopado apunta a que la recepción del Pontífice sea asumida como una tarea compartida, en la que la participación de cada ciudadano contribuya a preparar el escenario para su llegada.

Con parroquias, capillas y colegios como espacios de colaboración, la CEA busca que la comunidad pueda involucrarse directamente en los preparativos. Para monseñor Raúl Pizarro, el desafío consiste en que quienes participen no solamente colaboren con la organización, sino que también puedan sentirse protagonistas de la bienvenida y contribuir a que León XIV, durante su visita a la Argentina, "se sienta en casa" y "se sienta en familia".