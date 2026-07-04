Conversatorio sobre el Beato Mamerto Esquiú en Recreo

Durante la tarde del miércoles 1 de julio, se llevó a cabo el Conversatorio sobre el Beato Mamerto Esquiú en el Colegio Parroquial Inmaculada Concepción, jurisdicción de la parroquia San Roque, con sede en la ciudad de Recreo, departamento La Paz. Se trata de una actividad propuesta en el marco del Año Jubilar por el Bicentenario de su nacimiento.

El conversatorio versó sobre "La vida y espiritualidad del Beato Mamerto Esquiú", que estuvo a cargo de Fray Julio Bunader (OFM), guardián del convento franciscano de Catamarca, y del profesor de Historia Roque Morales, de Recreo.

La actividad contó con la participación de un público interesado en la figura del beato catamarqueño, y marcó el cierre de la Expo Esquiú, que se desarrolló tanto por la mañana como por a tarde.