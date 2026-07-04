Ola polar en Argentina: 16 ciudades amanecieron bajo cero

La intensa ola polar que afecta a gran parte de la Argentina continúa dejando registros extremos en distintas regiones del país. Mientras el frío también se hace sentir en provincias como Catamarca, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 4 de julio un total de 16 ciudades amanecieron con temperaturas inferiores a los 0°C.

De acuerdo con el reporte de las 7:00, la temperatura más baja se registró en Esquel, provincia de Chubut, donde el termómetro marcó -5°C, con una sensación térmica de -9°C y una humedad del 95%.

El segundo lugar del ranking correspondió a Azul, en la provincia de Buenos Aires, con -4,9°C, una sensación térmica de -7,4°C y una humedad del 95%. En tanto, el tercer puesto fue compartido por Bahía Blanca (Buenos Aires), Río Grande (Tierra del Fuego) y Malargüe (Mendoza), todas con una temperatura de -4,8°C.

Las 10 ciudades más frías del país

Según el SMN, este fue el ranking de las localidades con las temperaturas más bajas registradas a las 7:00:

Esquel (Chubut): -5°C, humedad del 95%.

Azul (Buenos Aires): -4,9°C, humedad del 95%.

Bahía Blanca (Buenos Aires): -4,8°C, humedad del 90%.

Río Grande (Tierra del Fuego): -4,8°C, humedad del 91%.

Malargüe (Mendoza): -4,8°C, humedad del 89%.

San Carlos de Bariloche (Río Negro): -4,3°C, humedad del 82%.

Coronel Suárez (Buenos Aires): -4,2°C, humedad del 95%.

Chapelco (Neuquén): -2,4°C, humedad del 98%.

Junín (Buenos Aires): -2,4°C, humedad del 91%.

José María Ezeiza (Buenos Aires): -2,2°C, humedad del 96%.

Otras ciudades que también registraron temperaturas bajo cero

Además de las localidades que encabezaron el listado, otras seis ciudades también amanecieron con registros negativos:

La Plata (Buenos Aires): -2,2°C.

Merlo (Buenos Aires): -1,5°C.

Ciudad Jardín Lomas del Palomar (Buenos Aires): -1,4°C.

Concordia (Entre Ríos): -1,4°C.

Morón (Buenos Aires): -1,2°C.

Gualeguaychú (Entre Ríos): -0,2°C.

Cómo estará el tiempo este sábado en Catamarca

En San Fernando del Valle de Catamarca, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que la mañana se presentará con cielo parcialmente nublado y una temperatura cercana a los 2°C.

El organismo prevé una jornada sin precipitaciones, con vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora, una humedad del 64% y buena visibilidad.

Para la tarde, se espera una temperatura máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del sector norte de entre 7 y 12 km/h.

Durante la noche, el termómetro rondará los 13°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del este de entre 7 y 12 km/h. El pronóstico no prevé probabilidades significativas de lluvias para esa franja del día.

Además, el SMN informó que el sol saldrá a las 8:02 y se pondrá a las 18:29.

Cómo estará el clima en el AMBA

Para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el SMN prevé una temperatura mínima de 0°C durante la mañana, con presencia de neblina y vientos del este de entre 7 y 12 km/h.

Por la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 11°C, con cielo parcialmente nublado y vientos del este de entre 7 y 12 km/h.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 9°C, con cielo mayormente nublado y vientos del este de entre 13 y 22 km/h.

Recomendaciones ante el frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional recuerda que las temperaturas extremas pueden representar un riesgo para la salud, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Por ello recomienda: