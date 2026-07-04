A 30 años de Hotmail: el correo electrónico que cambió Internet y marcó a toda una generación

Mucho antes de Gmail, de las notificaciones en los teléfonos celulares y de las cuentas vinculadas a casi todos los servicios digitales, existió un correo electrónico que para millones de personas representó la puerta de entrada a Internet: Hotmail.com.

El servicio de correo web nació el 4 de julio de 1996 con una propuesta que hoy parece habitual, pero que en aquel momento transformó la manera de comunicarse: permitir que los usuarios accedieran a su casilla desde cualquier computadora con conexión a Internet y mediante cualquier navegador.

Hasta entonces, la mayoría de las cuentas de correo requerían una configuración técnica específica en cada equipo. Era necesario ingresar datos como el servidor de entrada, el servidor de salida, el nombre de usuario y la contraseña. Además, los mensajes quedaban almacenados en una computadora determinada, lo que dificultaba acceder a ellos desde otro dispositivo.

La aparición de Hotmail simplificó ese proceso. Bastaba con ingresar a una página web, escribir el usuario y la contraseña para consultar la casilla desde cualquier lugar. En una época en la que los cibercafés, las escuelas y las oficinas concentraban buena parte del acceso a Internet, esa posibilidad representó una verdadera revolución.

Treinta años después de su lanzamiento, Hotmail dejó de existir como marca principal tras ser integrado a Outlook.com. Sin embargo, su legado permanece vivo en millones de direcciones @hotmail.com y en la memoria de quienes comenzaron su vida digital utilizando ese servicio.

Doce curiosidades sobre Hotmail

1. Nació antes de Microsoft

Hotmail fue creado por los exempleados de Apple Sabeer Bhatia, graduado en la Universidad de Stanford, y Jack Smith. Microsoft adquirió el servicio el 31 de diciembre de 1997 y lo incorporó a la red MSN.

2. Fue lanzado el Día de la Independencia de Estados Unidos

El 4 de julio de 1996 no fue una fecha elegida al azar. Sus creadores buscaban simbolizar la "independencia" del correo electrónico respecto de una computadora fija o de una red determinada.

3. Su nombre escondía un guiño al HTML

Originalmente se escribía HoTMaiL, resaltando las letras que forman la sigla HTML, el lenguaje básico de las páginas web.

4. Popularizó el correo web gratuito

Si bien existían experiencias previas de webmail desde 1993, Hotmail fue el servicio que convirtió ese modelo en un fenómeno de alcance masivo.

5. Creció gracias a una estrategia viral

Cada correo enviado desde Hotmail incluía una invitación para crear una cuenta. Ese simple mensaje permitió que la plataforma creciera rápidamente sin grandes campañas publicitarias.

6. Comenzó con una inversión reducida

El proyecto obtuvo una inversión inicial de 300.000 dólares del fondo Draper Fisher Jurvetson. Poco más de un año después, Microsoft lo compró en una operación estimada en 400 millones de dólares.

7. Su crecimiento fue explosivo

A fines de 1998, Hotmail ya contaba con 25 millones de cuentas y sumaba alrededor de 125.000 nuevos usuarios por día. Ese mismo año superó los 30 millones de miembros.

8. Fue pionero en protección contra virus

En enero de 1999, Microsoft anunció la incorporación gratuita de McAfee VirusScan para detectar virus en archivos adjuntos, convirtiéndolo en uno de los primeros servicios de correo web con esa función.

9. También llegó en español

En diciembre de 1999, Microsoft lanzó las versiones de MSN Hotmail en español, portugués e italiano para impulsar su expansión internacional.

10. Alcanzó los 100 millones de usuarios

En mayo de 2001, Microsoft informó que MSN Hotmail había superado los 100 millones de usuarios y que más de la mitad lo utilizaba como correo electrónico principal.

11. Gmail impulsó una gran mejora

La aparición de Gmail en 2004, con 1 GB de almacenamiento gratuito, obligó a Microsoft a ampliar la capacidad de las cuentas gratuitas de Hotmail, que pasaron de 2 MB a 250 MB.

12. La dirección @hotmail.com sigue vigente

Aunque Microsoft lanzó Outlook.com en 2012 y migró progresivamente el servicio, millones de usuarios continúan utilizando sus cuentas @hotmail.com, que hoy funcionan desde la plataforma Outlook con las mismas credenciales.

El legado de Hotmail

La desaparición de la marca Hotmail no significó el fin de su influencia. Outlook.com heredó el servicio y lo integró con calendarios, almacenamiento en la nube, videollamadas, documentos y sistemas de identidad digital, reflejando la evolución del correo electrónico hacia un ecosistema de servicios conectados.

Su principal aporte fue consolidar una idea que hoy parece natural: que los servicios digitales pueden estar disponibles en la web y acompañar al usuario desde cualquier computadora o dispositivo, sin depender de un único equipo.

Treinta años después de su nacimiento, Hotmail mantiene un reconocimiento que pocas marcas tecnológicas lograron conservar. Para millones de personas, incluidas muchas en Catamarca y el resto del país, una dirección @hotmail.com representó el primer registro en Internet, la primera contraseña, el primer correo electrónico y el inicio de su identidad digital.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.