Convocan a la 8° Asamblea Ordinaria para la cobertura de cargos interinos y suplentes

La provincia llevará adelante la 8° Asamblea Ordinaria de Opción para la Cobertura de Cargos Interinos y/o Suplentes, una instancia destinada a garantizar la asignación de cargos en instituciones educativas de gestión estatal pública pertenecientes a los niveles Inicial, Primario, Especial y Adulto Primario.

La convocatoria se desarrollará el jueves 11 de junio y reunirá a los docentes que participan de los procesos de cobertura establecidos por la normativa vigente, en el marco de los mecanismos previstos para asegurar el normal funcionamiento de las instituciones educativas y la continuidad de las trayectorias escolares.

La asamblea constituye una herramienta clave dentro del sistema educativo, ya que permite cubrir vacantes interinas y suplencias en distintos establecimientos de la provincia, mediante procedimientos definidos por el orden de mérito correspondiente.

Jornada simultánea en toda la provincia

Según se informó, la actividad comenzará a las 08:00 horas y se llevará a cabo en las Escuelas Cabeceras Departamentales habilitadas en toda la provincia, permitiendo que los aspirantes puedan participar de acuerdo con la jurisdicción que les corresponda.

La organización descentralizada de la asamblea busca facilitar el acceso de los docentes a este proceso administrativo y garantizar el desarrollo de la cobertura de cargos en cada departamento. La convocatoria alcanza a instituciones educativas de:

• Nivel Inicial.

• Nivel Primario.

• Educación Especial.

• Adulto Primario.

• Gestión estatal pública.

La realización simultánea en las distintas cabeceras departamentales permitirá avanzar con la adjudicación de cargos conforme a los procedimientos establecidos para cada caso.

La sede en Capital

En el caso de la Cabecera II: San Fernando del Valle de Catamarca, la convocatoria tendrá lugar en la Escuela N° 243 "Javier Castro", establecimiento ubicado en la intersección de las calles Florida y Junín.

Allí se concentrará la actividad correspondiente a esa jurisdicción, donde los docentes podrán participar de la asamblea y optar por los cargos disponibles de acuerdo con el orden de mérito vigente. La sede será uno de los puntos de referencia para el desarrollo de esta nueva instancia de cobertura, en una jornada que se desarrollará de manera coordinada con el resto de las cabeceras habilitadas en el territorio provincial.

Un proceso regido por el orden de mérito

Uno de los aspectos centrales de la convocatoria es que el procedimiento se llevará adelante respetando el orden de mérito vigente, criterio que determina la prioridad de los aspirantes al momento de acceder a los cargos ofrecidos.

La utilización de este mecanismo permite establecer un marco objetivo para la adjudicación de vacantes y constituye uno de los pilares sobre los que se organiza el sistema de cobertura docente. De acuerdo con lo informado, la asamblea se desarrollará conforme a las pautas establecidas por la normativa correspondiente, garantizando que cada instancia de adjudicación se ajuste a los criterios definidos para este tipo de procesos.

Entre los principales lineamientos previstos se destacan:

• Aplicación del orden de mérito vigente.

• Cumplimiento de la normativa establecida para la cobertura de cargos.

• Transparencia en los procedimientos de adjudicación.

• Garantía de continuidad pedagógica en las instituciones educativas.

Estos elementos constituyen la base sobre la cual se desarrollará la jornada prevista para el jueves.

Información disponible para los aspirantes

Los interesados en participar de la convocatoria pueden consultar los detalles de la 8° Asamblea Ordinaria a través de la información difundida por las autoridades educativas.

La jornada del jueves 11 de junio marcará así una nueva instancia dentro del calendario de cobertura de cargos docentes de la provincia, destinada a instituciones de Nivel Inicial, Primario, Especial y Adulto Primario de gestión estatal pública, mediante un procedimiento basado en el orden de mérito vigente y orientado a garantizar la transparencia administrativa y la continuidad educativa en todo el territorio provincial.