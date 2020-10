Coronavirus en Argentina: Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán concentran casi el 70% de los casos

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Tucumán son cuatro de las provincias con más casos de coronavirus en Argentina, según el reporte oficial brindado este martes por la noche.

De los 14.308 nuevos casos de Covid-19 confirmados este martes en todo el país, 4221 (casi el 30% del total diario) pertenecen sólo a territorio bonaerense, que ya acumula 535.235 contagiados desde que se inició la pandemia. Mientras que en Santa Fe, dondese detectaron 2.235 nuevos casos (15,6% del total diario), ya hay 98.474 infectados.

Córdoba, otra de las provincias más extensas del país, también se encuentra en los primeros lugares de casos confirmados. En las últimas 24 horas se informó que otras 1.819 personas (12,7% del reporte diario) se infectaron de coronavirus, por lo que ya hay 79.085 casos confirmados en el distrito mediterráneo.

Sin embargo, es llamativo el caso de Tucumán, la provincia más pequeña de Argentina. A pesar de esto, hoy se reportaron 1440 nuevos casos (el 10% del total diario), una cifra que ya eleva a 45.567 personas contagiadas con el virus en ese distrito. Esto ubica al denominado “Jardín de la República” en el quinto lugar a nivel país, levemente por encima de Mendoza que en las últimas 24 horas registró 771 casos (5,3% del total diario),con lo cual ya acumula 44.372 testeos positivos.

En tanto, los 598 casos registrados hoy en la Ciudad de Buenos Aires(4,1% del total diario) reafirman la franca tendencia hacia la baja en el distrito, que se mantiene segundo en el ranking nacional histórico con poco más de 145 mil confirmaciones desde que la pandemia llegó al país. Un escenario optimista que le permite seguir pensando en nuevas reaperturas a la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

Con los 14.308 nuevos casos confirmados de coronavirus este martes en Argentina ya suman 1.116.609 positivos en el país, de los cuales 921.344 son pacientes recuperados y 165.535 son casos confirmados activos.

Además, durante las últimas 24 horas se notificaron 430 nuevas muertes: son 259 hombres y 169 mujeres. Y hasta el momento la cantidad de personas fallecidas asciende a 29.730.

Promesa incumplida

Luego de que la ONG inglesa que elabora el reporte Our World in Data excluyera a Argentina de su ranking sobre coronavirus por no confiar en los datos oficiales que brinda el país, el ministro de Salud Ginés González García había prometido que se normalizaría el cálculo de la positividad en los testeos que cuestionaron los británicos. Algo que según el análisis de algunos investigadores que siguen de cerca el tema por ahora no se está cumpliendo.

Esto es lo que surge de la base de datos abiertos del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA): con unas pocas excepciones, la mayoría de las provincias aún no se pusieron al día con la carga de los resultados negativos de las pruebas que realizan. Por lo tanto, los índices de positividad son muy elevados y distorsionan las cifras y las posibilidades de hacer políticas efectivas en el manejo de la pandemia.