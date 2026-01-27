Corte y baja presión de agua en la zona Este de la Capital por la rotura de un caño

Aguas de Catamarca dio a conocer este martes una información de servicio que afecta a una amplia zona del sector Este de la Capital, como consecuencia de la rotura de un caño de la red de distribución. Según informó la empresa prestataria, el inconveniente se originó por la rotura de un conducto de PVC de 110 milímetros de diámetro en la intersección de las calles Ramón Recalde y Waldino Correa, lo que obligó a realizar tareas de reparación de urgencia.

Como resultado de este desperfecto, se registra baja presión y falta de agua potable en distintos barrios del sector Este de la ciudad, situación que se mantendrá, de acuerdo al parte oficial, hasta horas de la tarde, mientras los equipos técnicos trabajan para normalizar el servicio.

Desde la empresa indicaron que el personal operativo se encuentra abocado a la reparación del caño dañado, una tarea que requiere no solo la intervención directa sobre la red, sino también maniobras complementarias para garantizar la seguridad del sistema y evitar nuevas pérdidas. En este contexto, se explicó que la interrupción parcial del suministro es una medida necesaria para permitir el correcto desarrollo de los trabajos.

Los barrios afectados por la baja presión y la falta de agua son numerosos y abarcan una parte significativa de la zona Este de la Capital. Según el detalle brindado por Aguas de Catamarca, las zonas alcanzadas por esta contingencia son: La Chacarita, 240 Viviendas, Autonomía Jardín, Martín Miguel de Güemes, Parque Horizonte, Policía Federal, San Marcos, Santa Lucía, Combate de San Lorenzo, Flores y Aimereti, General Las Heras, General San Martín, La Cruz Negra, Loteo Jalil y Villa Reyes.

Ante esta situación, la empresa solicitó de manera expresa a los vecinos de los barrios afectados hacer un uso racional y responsable del agua disponible, priorizando las necesidades básicas como la higiene personal y la preparación de alimentos. Desde la prestataria remarcaron la importancia de evitar consumos innecesarios mientras se extienden las tareas de reparación, con el objetivo de minimizar el impacto del inconveniente en los hogares

La empresa también puso a disposición de los usuarios sus canales habituales de atención para evacuar dudas, realizar consultas o efectuar reclamos vinculados al servicio. Los vecinos pueden comunicarse a través de la línea gratuita 0800-888-8255 o mediante WhatsApp al 383-4900-314, donde personal capacitado brinda asistencia y recibe reportes.