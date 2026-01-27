Avanzan los trabajos de fresado en la avenida Belgrano y se mantienen los cortes de tránsito

La Dirección Provincial de Vialidad, en conjunto con la Municipalidad de la Capital, continúa ejecutando trabajos de fresado sobre la avenida Belgrano, una de las arterias más transitadas de la ciudad. Las tareas se desarrollan en el tramo comprendido entre las calles Ayacucho y Virgen del Valle, y forman parte de un plan integral de mejoramiento de la infraestructura vial urbana.

Según se informó, las labores se llevan adelante durante los días miércoles y jueves, en el horario establecido de 8:30 a 16 horas. En ese lapso, se registran cortes de tránsito en distintos puntos del sector intervenido, por lo que las autoridades solicitaron a los conductores circular con extrema precaución y optar por calles alternativas para evitar demoras y congestiones.

El fresado consiste en la remoción de la capa superficial del pavimento deteriorado, una tarea fundamental para garantizar una posterior repavimentación adecuada. Este procedimiento permite mejorar la adherencia de la nueva carpeta asfáltica, corregir deformaciones en la calzada y prolongar la vida útil del pavimento. Desde Vialidad Provincial explicaron que se trata de una etapa clave dentro del proceso de recuperación integral de la avenida.

La avenida Belgrano es un corredor estratégico para la circulación vehicular, ya que conecta zonas comerciales, administrativas y residenciales de la Capital. Por ese motivo, el deterioro progresivo de la calzada había generado reclamos de vecinos y conductores, especialmente por la presencia de baches, ondulaciones y desgaste del asfalto producto del tránsito intenso y el paso del tiempo.

Durante el horario de intervención, se implementan cortes parciales y totales de calles, con señalización preventiva y presencia de personal para ordenar la circulación. No obstante, desde el municipio recomendaron a los conductores evitar la zona, en la medida de lo posible, y utilizar vías alternativas hasta la finalización de las tareas diarias.

Asimismo, se solicitó comprensión a los vecinos y comerciantes del sector por las molestias temporales que puedan ocasionarse. Desde el área de Obras Públicas señalaron que estas intervenciones son necesarias para garantizar una mejora sustancial en las condiciones de circulación y remarcaron que los beneficios serán visibles una vez concluidas las etapas de fresado y posterior repavimentación.