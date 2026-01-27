Tormentas en Catamarca: varias rutas provinciales permanecen cortadas o intransitables

Las intensas lluvias que se registraron en las últimas horas en distintos sectores de la provincia de Catamarca provocaron serias complicaciones en la red vial, con cortes totales, tramos intransitables y condiciones de circulación riesgosas. Ante este escenario, Vialidad Provincial difundió un informe oficial con el estado actualizado de las rutas provinciales afectadas por las tormentas, e instó a la población a extremar las precauciones al momento de transitar.

De acuerdo al parte difundido por el organismo, las principales complicaciones se concentran en rutas de los departamentos Paclín, Capital y zonas serranas, donde la crecida de ríos y arroyos, el desprendimiento de material y la acumulación de barro sobre la calzada obligaron a interrumpir el tránsito en varios tramos.

Uno de los puntos más afectados es la Ruta Provincial N°124, en el departamento Paclín. En este sector, el tránsito se encuentra totalmente cortado en el badén de ingreso a la localidad de San Antonio, como consecuencia de la crecida del río San Antonio. A esta situación se suma otro corte en el badén Balcozna-Las Lajas, debido al aumento del caudal del río Balcozna, lo que impide el paso de vehículos y representa un riesgo para los conductores.

También en el departamento Paclín, la Ruta Provincial N°9, en la zona de Las Higuerillas, se encuentra intransitable. El corte del camino se produjo a raíz de la crecida del río en el sector que limita con la provincia de Tucumán, generando una interrupción total del tránsito y dejando aislados algunos sectores rurales.

En tanto, la Ruta Provincial N°18, a la altura de la Cuesta de Singuil, presenta condiciones de circulación complicadas. Desde Vialidad Provincial informaron que se debe transitar con extrema precaución debido a desprendimientos registrados sobre la calzada. Personal del organismo trabaja en el lugar realizando tareas de limpieza y despeje, con el objetivo de restablecer condiciones seguras para la circulación vehicular.

Otra de las arterias afectadas es la Ruta Provincial N°120, en el tramo que une Monte Potrero con El Portezuelo, que permanece intransitable debido a la crecida de arroyos en distintos puntos del recorrido. Según se informó, una vez que descienda el nivel del agua, se iniciarán las tareas de limpieza del material de arrastre acumulado sobre la calzada, lo que permitirá evaluar la reapertura del tránsito.

Por su parte, la Ruta Provincial N°1, en el tramo comprendido entre Las Chacritas y Singuil, se encuentra intransitable como consecuencia de la importante acumulación de barro sobre la calzada, producto del arrastre generado por las lluvias. Este escenario representa un alto riesgo para la circulación, por lo que se mantiene el corte preventivo.

Desde la Dirección Provincial de Vialidad solicitaron a los usuarios evitar la circulación por los sectores afectados, respetar la señalización preventiva instalada en cada zona y acatar las indicaciones del personal vial que trabaja en los distintos frentes de obra. Asimismo, recomendaron transitar con suma precaución en todas las rutas provinciales que se vieron afectadas por las últimas lluvias, incluso en aquellos tramos donde el tránsito no se encuentra interrumpido de manera total.

El organismo continuará monitoreando la situación y actualizando la información de manera permanente, en función de la evolución de las condiciones climáticas y del estado de los caminos.