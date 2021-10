Corte programado de energía en tres departamentos

Ese jueves, la empresa Energía de Catamarca SAPEM realiza trabajos de mantenimiento. Debido a esto se reportan cortes de energía eléctrica que afecta los departamentos Andalgalá, Belén y Pomán.

A continuación, los detalles del corte de luz programado:

FECHA: JUEVES 21 DE OCTUBRE DE 2021

HORARIO: ENTRE 07:00 Y 15:00 HORAS

SOLICITADO POR: TRANSNOA S.A.

ALIMENTADOR/S: LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 132kV VILLA QUINTEROS - ANDALGALÁ

ALIMENTACIÓN: E.T. VILLA QUINTEROS

MOTIVO: CONTROL DE PROTECCIONES Y PRUEBAS DE EQUIPAMIENTO EN EXTREMO VILLA QUINTEROS. MANTENIMIENTO DE CAMPO EN EXTREMO ANDALGALÁ. CAMBIO DE CADENAS DE AISLADORES Y PODA PELIGROSA EN LAT 132kV.

ZONA EN MT: LMT 13,2kV y LMT 33kV DESDE E.T. ANDALGALÁ, E.T. BELÉN, E.T. SAUJIL, E.T. ACONQUIJA.

USUARIOS:

LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS RESIDENCIALES Y SINGULARES UBICADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANDALGALÁ, BELÉN Y POMÁN.

OBSERVACIONES:

LA E.T. TINOGASTA QUEDARÁ CON SERVICIO, ALIMENTADA EN ISLA POR GENERACIÓN SULLAIR TINOGASTA.