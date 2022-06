Corte de ruta en Fuerte Quemado: reclaman a Educación por las obras en la escuela

Padres de alumnos y la comunidad educativa de la Escuela n° 241 de Fuerte Quemado, en Santa María, realizan desde primera hora de este martes un corte en la Ruta n° 40 en búsqueda de respuestas y agilización de las obras prometidas para el edificio escolar.

Según indicaron a medios santamarianos la protesta “es porque desde el Ministerio de Educación no terminan los arreglos de la escuela. No nos nombran hace 5 años ordenanzas y no nos cambian el zeppelin de gas a YPF. Fueron innumerables los pedidos y las respuestas son nulas" manifestaron.