Corte en la Ruta Nacional 40: vecinos de San José Norte reclaman por falta de agua

Vecinos de San José Norte, en el departamento Santa María, llevan adelante una medida de fuerza sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del sector conocido como La Loma, para reclamar una solución ante la falta de suministro de agua potable que afecta a la localidad. La protesta genera demoras en la circulación vehicular y se mantendrá, según advirtieron los manifestantes, hasta que reciban una respuesta concreta a su pedido.

El corte de ruta tiene como eje central la restitución del servicio de agua potable, considerado esencial para el desarrollo de las actividades cotidianas de las familias de la zona. Frente a la falta de abastecimiento, los vecinos decidieron trasladar su reclamo a uno de los principales corredores viales del sector, con el objetivo de obtener una respuesta que permita resolver la situación.

Los manifestantes interrumpen parcialmente el tránsito y establecen períodos específicos para permitir el paso de los vehículos. De acuerdo con lo informado, la protesta continuará mientras los vecinos esperan una solución concreta al problema que motivó la movilización.

La interrupción de la circulación genera demoras para quienes transitan por la Ruta Nacional 40. En este contexto, la modalidad adoptada por los manifestantes busca mantener visible el reclamo por el suministro de agua potable, al tiempo que contempla habilitaciones periódicas para los vehículos que llegan al lugar.

Habilitan el tránsito cada una hora durante quince minutos

Uno de los aspectos centrales de la protesta es el esquema dispuesto para regular la circulación durante el corte. Según la información difundida por los vecinos y por Vialidad Nacional, el paso vehicular se habilita en lapsos de una hora y durante un período de quince minutos.

Esta modalidad permite que los vehículos puedan continuar su recorrido en determinados momentos, aunque la circulación permanece condicionada por el desarrollo de la medida de fuerza. Por ese motivo, quienes transitan por la zona deben tener en cuenta las demoras que pueden producirse al aproximarse al sector de La Loma.

Vialidad Nacional solicitó a los conductores disminuir la velocidad al aproximarse al lugar, una indicación destinada a quienes circulan por el tramo afectado mientras se desarrolla la protesta.

Gestiones por una solución

En el lugar se encuentra Víctor Gerban, encargado de UEPAS, quien mantiene un diálogo con los vecinos con el propósito de intentar encontrar una solución al conflicto generado por la falta de suministro de agua potable.

Su presencia se produce en el marco de las gestiones orientadas a atender el reclamo de las familias de San José Norte. El intercambio con los manifestantes tiene lugar mientras se mantiene la interrupción del tránsito y los vecinos esperan una respuesta que permita resolver el problema de abastecimiento.

La situación permanece vinculada a la demanda de restitución del servicio, que constituye el motivo principal de la protesta. Los vecinos sostienen que la medida continuará hasta obtener una contestación concreta, por lo que el diálogo en curso se desarrolla en un escenario marcado por la continuidad del reclamo.