La Virgen de Luján llega mañana a Catamarca en la peregrinación por la unidad de Argentina

La Diócesis de Catamarca recibirá este lunes 27 de julio las imágenes de Nuestra Señora de Luján y el Negrito Manuel, en el marco de la Peregrinación y Misión por la Unidad de la Argentina, una iniciativa que recorre distintos puntos del país con un mensaje centrado en la paz, la unidad y el encuentro entre las comunidades.

La propuesta se desarrolla bajo la consigna "Con María de Luján y su fiel esclavo Manuel, caminamos hacia los 400 años, somos de la Virgen nomás" y nació a partir de un grupo de mujeres pertenecientes a distintas diócesis de Buenos Aires. Ellas compartían la Misión con la Virgen en cada uno de sus territorios y, con el tiempo, a la iniciativa se fueron sumando algunos varones y familias.

El recorrido tiene como eje acompañar a la Virgen María en su advocación de Luján, peregrinando a pie por las provincias argentinas bajo el lema "Por la paz y la unidad de la Argentina". El objetivo es preparar la celebración de los 400 años del Milagro de la Virgen de Luján, en un proceso que busca poner en contacto a la imagen con diferentes pueblos, regiones, familias y comunidades.

La inspiración del gesto misionero

Los organizadores definieron esta peregrinación como un gesto misionero que evoca la visita de María a su pariente Isabel. Desde esa perspectiva, el recorrido no se limita al desplazamiento de las imágenes por distintos puntos del país, sino que busca generar un encuentro con las comunidades y acompañar la presencia de la Virgen en cada territorio.

"Buscamos, además, unir los pueblos, las regiones, hermanando y reuniendo a las personas, las familias y las comunidades junto a la Virgen, quien nos visita y camina con nosotros", manifestaron los organizadores.

Durante la peregrinación también se hará memoria de la historia del acontecimiento original de Luján, su significado y la vigencia pastoral y comunitaria que tiene en la actualidad, a 400 años de aquel acontecimiento. En ese marco, se presentará también la figura de Manuel, elegido por la Virgen de Luján con amor preferencial, según explicaron los organizadores, en una referencia al modo en que San Juan Diego fue elegido por la Virgen de Guadalupe.

La propuesta plantea, de este modo, un recorrido que combina memoria, misión y participación comunitaria, con la presencia de la Virgen y el Negrito Manuel en distintos espacios y con actividades que se adaptan a la realidad pastoral de cada lugar.

Una peregrinación que se extenderá hasta 2030

La iniciativa es llevada adelante por misioneras y misioneros y se desarrolla en distintos tramos a lo largo de varios años. El recorrido concluirá en 2030, en el marco del camino hacia la celebración de los 400 años del Milagro de la Virgen de Luján.

Una de las particularidades de la peregrinación es la dinámica de cada jornada. La caminata se realiza desde la madrugada hasta el mediodía, mientras que durante la tarde se incorpora la misión en el lugar de llegada.

Según se disponga pastoralmente en cada sitio, las misioneras y los misioneros se ponen a disposición de las comunidades para realizar distintas acciones. Entre ellas se contempla la posibilidad de visitar:

Hospitales.

Hogares de ancianos.

Hogares de recuperación de las adicciones.

Barrios determinados especialmente para la misión.

De esta manera, el recorrido de la Virgen de Luján y el Negrito Manuel se extiende más allá del camino recorrido a pie y suma una dimensión de presencia directa en diferentes espacios de la comunidad.

El itinerario previsto en Catamarca

La llegada a Catamarca contempla un recorrido por diferentes localidades y puntos de la provincia. El itinerario previsto para esta etapa de la peregrinación es el siguiente:

Domingo 26: La Viña.

La Viña. Lunes 27: La Merced.

La Merced. Martes 28: Amadores.

Amadores. Miércoles 29: paso por Palo Labrado y El Portezuelo.

paso por Palo Labrado y El Portezuelo. Jueves 30: recorrido desde El Portezuelo hasta Capital.

recorrido desde El Portezuelo hasta Capital. Viernes 31: La Gruta.

El trayecto permitirá que la presencia de las imágenes de Nuestra Señora de Luján y el Negrito Manuel se extienda por distintos puntos antes de concentrar las actividades misioneras en la Capital provincial.

La agenda en Capital

En la Capital, la programación contempla dos jornadas con actividades específicas de presencia, celebración y peregrinación.

El jueves 30 de julio, entre las 15.00 y las 18.00, se realizará la presencia de la Virgen en las inmediaciones de la Maternidad Provincial. Posteriormente, a las 19.00, se celebrará la Santa Misa en la Catedral.

La agenda continuará el viernes 31 de julio. Entre las 9.00 y las 13.00, se desarrollará la presencia de la Virgen en peatonal Rivadavia y la Terminal de Ómnibus.

Por la tarde, a las 15.00, comenzará la peregrinación desde el Santuario Catedral hasta el Santuario de la Gruta de la Virgen del Valle. Al llegar al destino, se celebrará la Santa Misa.