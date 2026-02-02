  • Dólar
Corte total en la Ruta 47 por un derrumbe en la Cuesta Minas Capillitas

El desprendimiento de áridos bloqueó completamente la calzada. Vialidad confirmó que las tareas de despeje iniciarán recién durante la mañana del martes.

2 Febrero de 2026 21.13

Las autoridades viales informaron que la circulación por la Ruta Provincial Nº 47, específicamente en el sector conocido como Cuesta Minas Capillitas, permanece interrumpida debido a un derrumbe de magnitud registrado en las últimas horas.

Según el último reporte oficial emitido a las 20:00 horas de este lunes, las condiciones en la zona impiden la rehabilitación del tránsito durante lo que resta de la jornada. Factores operativos y la falta de visibilidad en la zona de alta montaña habrían condicionado el inicio de las maniobras de remoción.

Desde el organismo responsable se comunicó que el personal y la maquinaria pesada se desplazarán al lugar mañana martes a primera hora. El objetivo es iniciar el operativo de limpieza y asegurar el área para garantizar la transitabilidad de los usuarios lo antes posible.

