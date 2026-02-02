Manu La Serna disputará su tercer Challenger consecutivo en Rosario

El tenista catamarqueño, Juan Manuel "Manu" La Serna (21), se clasificó este lunes al cuadro principal del tercer torneo Challenger Tour consecutivo de su temporada, que se disputará en la ciudad de Rosario y forma parte de la gira sudamericana.

El jugador catamarqueño logró el acceso tras una sólida actuación en la fase clasificatoria, donde derrotó en primer término a Mateo del Pino por 6-4 y 7-5, y luego al brasileño Bruno Fernández por 6-2 y 7-5. De esta manera, La Serna continúa afianzándose en los exigentes cuadros principales de este tipo de certámenes, que reúnen a tenistas de alto nivel del circuito internacional.

En el cuadro principal del Challenger 125 de Rosario, La Serna se medirá con el rosarino Renzo Olivo. El torneo tiene como primer cabeza de serie a Camilo Ugo Carabelli, actual número 59 del ranking ATP, lo que refleja la jerarquía del campeonato.

Tras su participación en Rosario, el tenista del Valle Central continuará su calendario en los próximos challengers que se disputarán en el Náutico Hacoaj, en Tigre, dando continuidad a su presencia en la gira sudamericana.

Finalmente, La Serna expresó su agradecimiento por las permanentes muestras de afecto y apoyo recibidas a lo largo de este proceso competitivo.