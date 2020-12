Crece la demanda de controles vehiculares y el RTO de Sumalao es el único autorizado

La apertura del turismo ha generado en los futuros viajeros la preocupación por tener los papeles y controles vehiculares al día. La tarea de lograrlo ha provocado, primero, confusión, porque en la provincia hay dos talleres de RTO, que en apariencia están habilitados para emitir el control y la correspondiente oblea. Uno se ubica en El Pantanillo y el otro, en Sumalao. Para los conductores que suponen que es lo mismo cualquiera de estos lugares, la Dirección de Seguridad Vial aclaró que solo el de Sumalao emite validez para la correcta circulación. El titular del organismo, Sergio Leiva, aclaró: “El que está habilitado actualmente es el ubicado en Sumalao. Desde que nosotros adherimos a la Ley Nacional de Tránsito, se colocó el RTO que está en El Pantanillo, el cual depende directamente a la CNRT. Ese únicamente está habilitado para vehículos interjurisdiccionales, es decir, transporte de carga y micros de línea. Vehículos particulares intrajurisdiccionales, es decir, de nuestra provincia, lo deben hacer en Sumalao”.

El funcionario destacó el valor de la diferencia entre el control de uno y otro taller, porque hay vehículos particulares que tienen turno para el control en El Pantanillo y eso en el futuro les traerá consecuencias, porque no tendrá validez el trámite.

“Una vez que el vehículo va a hacer la revisión técnica, la misma es online y, en el caso de El Sumalao, se la hace con la agencia nacional. Es decir, que todos los datos quedan registrados en la base de datos de este organismo. Cuando colocan la oblea y le otorgan el certificado, aparte de tener eso, el conductor, también está asentado en el registro nacional. Si se lo hace en el otro, en El Pantanillo, eso no sucede porque el sistema no lo toma”, destacó Leiva. Y esta aclaración es válida por cuanto hay conductores de nuestra provincia que realizan el RTO en Tucumán o en Salta, por una cuestión de cercanía. Ellos van a tener la oblea, pero no van a estar asentados en la agencia nacional y si se trasladan a otra provincia y si son registrados en un control vehicular, saltará que no están registrados en la base del RTO.



Horarios

Quienes van a sacar turno en Sumalao deberán armarse de paciencia. El titular del taller indicó en declaraciones radiales que: “Veo que la gente está deseosa de viajar, y es por eso que hay tanta demanda”. Desde finales de la semana, el único RTO autorizado de Sumalao, atiende de 8 a 13 hs y de 15 a 20 hs. La inspección consiste en revisar todo prácticamente. “Se controla el tren delantero y trasero, cubiertas, luces. Se controla cinturón de seguridad, apoyacabeza, limpiaparabrisas, ruedas de auxilio y de suspensión, frenos”, detallaron. En cuanto a la documentación, el conductor debe tener al día la tarjeta verde, carnet vigente y el seguro. Este último es optativo.



RTO móvil

Ahora, para sumar y no concentrar todos los controles en un solo lugar, la Dirección de Seguridad Vial, desde el mes de enero, promueve el RTO móvil. Esto se gestiona porque no estaba plasmado en la normativa esta opción y, según lo apuntado por Sergio Leiva, “eso se tenía que reglar y autorizarse. El primero que fue autorizado, certificado y homologado por la agencia nacional de seguridad vial, está ahora en Santa María. El objetivo de esto es evitar el traslado a nuestra ciudad para realizar este trámite”.

El recorrido anunciado indica que a mediados de enero va a estar en Belén. Luego, sobre finales de marzo, estará en Andalgalá, seguidamente en Tinogasta y, por último, en Recreo.