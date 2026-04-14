Crece el malestar en Recreo: continua la protesta en la Escuela de Educación Especial Nº 9

La comunidad educativa reclama una respuesta inmediata del Gobierno provincial y del Ministerio de Educación, al considerar que la falta de soluciones profundiza un escenario que compromete el derecho a la educación de alumnos que requieren condiciones específicas para asistir a clases.

La protesta de los padres de alumnos de la Escuela de Educación Especial N°9 "Fray Mamerto Esquiú", ubicada en la ciudad de Recreo, departamento La Paz, continúa y suma preocupación entre las familias. Se trata del segundo día consecutivo de manifestación, en una medida impulsada por la falta de respuestas oficiales ante problemas que, según remarcan, impactan de lleno en la vida cotidiana de los estudiantes.

El eje central del reclamo está puesto en dos puntos considerados esenciales para el funcionamiento del establecimiento:

Falta de personal de servicios generales

Ausencia de transporte escolar

De acuerdo con lo expresado por las familias, ambas carencias impiden que la institución pueda desarrollar sus actividades con normalidad y sostener las condiciones mínimas que requiere una escuela de educación especial.

"Aún no recibimos ninguna respuesta por parte del gobernador y del Ministerio de Educación. Es una vergüenza. La escuela se encuentra sin ordenanza y sin transporte escolar", manifestaron los padres, visibilizando el malestar por la falta de definiciones oficiales.

El impacto directo en el funcionamiento escolar

Las familias remarcaron que la ausencia de personal de servicios generales afecta tareas básicas y necesarias dentro del edificio escolar. La falta de una ordenanza repercute en labores que resultan indispensables para la dinámica diaria de la institución, lo que termina condicionando el desarrollo de la jornada educativa.

En paralelo, la falta de transporte escolar aparece como uno de los puntos más sensibles del conflicto. En una escuela de educación especial, señalaron, la movilidad de los alumnos es un factor central, ya que muchos estudiantes requieren condiciones específicas para poder trasladarse y asistir a clases.

Sin ese servicio, el acceso a la institución se vuelve limitado y, en algunos casos, directamente imposible, lo que genera un obstáculo concreto para la continuidad pedagógica.

Un reclamo por condiciones básicas para garantizar clases

El planteo de las familias no se limita a una queja puntual, sino que apunta a la necesidad de garantizar el funcionamiento integral del establecimiento. En ese sentido, solicitaron al Gobierno provincial una respuesta urgente que contemple soluciones concretas.

Entre los pedidos principales, exigieron:

El nombramiento del personal necesario

La incorporación de transporte escolar

La normalización del funcionamiento del establecimiento

Según sostienen, estas medidas son indispensables para asegurar que los alumnos puedan sostener la asistencia y desarrollar sus actividades en condiciones adecuadas.