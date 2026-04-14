Intensa nevada obliga al cierre del Paso de San Francisco

El Paso Internacional de San Francisco quedó cerrado hasta nuevo aviso como consecuencia de la intensa nevada registrada en la zona cordillerana, una situación que afecta de manera directa la conectividad entre Catamarca y Chile y obliga a suspender completamente la circulación por uno de los corredores bioceánicos más relevantes del NOA.

La decisión fue confirmada por Vialidad Nacional, que precisó que la medida se adoptó en base a lo informado por los organismos chilenos, luego de constatar que tanto la Ruta Nacional 60, en territorio argentino, como la Ruta CH 31, del lado chileno, presentan condiciones de intransitabilidad por la importante acumulación de nieve sobre la calzada.

El cierre, según se indicó, se mantendrá hasta nuevo aviso, a la espera de una mejora en las condiciones meteorológicas y de las tareas de despeje que permitan restablecer condiciones seguras para el tránsito internacional.

La nieve volvió intransitable la conexión fronteriza

El factor determinante de la restricción es la intensa nevada que se registra en toda el área de alta montaña, donde la acumulación sobre la ruta alcanzó niveles que impiden cualquier tipo de circulación.

El cuadro afecta simultáneamente a ambos lados de la frontera:

Ruta Nacional 60 , del lado argentino

, del lado argentino Ruta CH 31 , en territorio chileno

, en territorio chileno Acumulación importante de nieve en calzada

Paso cerrado hasta nuevo aviso

La situación impacta especialmente en el tramo de mayor altura del corredor, donde las condiciones climáticas extremas suelen modificar rápidamente la transitabilidad.

Medida coordinada con organismos chilenos

De acuerdo con lo informado, la determinación surge de una coordinación binacional basada en los reportes de las autoridades chilenas, que también advirtieron sobre el evento meteorológico en la cordillera de Atacama y dispusieron el cierre preventivo del complejo fronterizo.

Ese esquema de articulación entre ambos países resulta clave en este tipo de pasos internacionales, donde la operatividad depende no solo del estado del camino en Catamarca, sino también de la seguridad vial en la traza chilena.

La persistencia de nieve sobre la calzada y la imposibilidad de garantizar una circulación segura derivaron así en la interrupción total del tránsito por tiempo indeterminado.

Cierre sin plazo definido

Por el momento, no hay una fecha establecida para la rehabilitación del paso. La reapertura dependerá de:

La evolución de las condiciones meteorológicas

La intensidad de nuevas nevadas

El despeje de nieve acumulada

La evaluación de seguridad vial en ambos países

Hasta entonces, el Paso de San Francisco permanecerá cerrado, en una jornada marcada por un fenómeno climático que volvió intransitable la conexión entre Catamarca y Chile y obligó a activar el protocolo de restricción total en uno de los principales cruces cordilleranos de la región.