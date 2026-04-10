Crece la preocupación en F.M.E por la reducción de un recorrido clave de la línea 201

La crisis en el transporte público en Catamarca sumó un nuevo capítulo de preocupación en el departamento Fray Mamerto Esquiú, donde trascendió una reducción en un recorrido considerado clave para los usuarios de la línea 201, particularmente en el trayecto que une la Villa de Las Pirquitas con otros puntos de conexión.

El nuevo recorte se conoce en un contexto ya marcado por la reducción de frecuencias de colectivos, las permanentes idas y vueltas con los horarios y el consecuente impacto sobre miles de pasajeros que dependen diariamente del servicio para cumplir con sus obligaciones laborales, educativas y personales. Si bien las autoridades del Ministerio de Transporte aún no confirmaron oficialmente la medida, sí se conoció que la modificación ya fue comunicada por la empresa a los pasajeros que utilizan este recorrido, lo que encendió la alarma entre quienes dependen del servicio en las primeras horas de la mañana.

Qué cambia desde el lunes 13 de abril

Según se informó, la modificación comenzará a regir a partir del próximo lunes 13 de abril y afectará específicamente al ramal 1 de la línea 201, en el recorrido que parte desde la zona de Pirquitas. La medida implica la eliminación de la frecuencia habitual de las 7:45 horas, una salida intermedia que era utilizada por una importante cantidad de pasajeros para cumplir con sus horarios de ingreso, especialmente en conexiones con la ciudad Capital.

Con esta nueva disposición, el esquema quedará reducido a solo dos salidas dentro de ese tramo horario:

7:05 horas

8:20 horas

La supresión del servicio de las 7:45 genera un vacío de más de una hora entre ambos colectivos, modificando sustancialmente la dinámica cotidiana de quienes tomaban esa frecuencia como referencia principal para sus traslados.

Impacto directo en estudiantes y trabajadores

La reducción del recorrido no solo representa un cambio operativo, sino que tiene un impacto directo sobre la organización diaria de los usuarios. Uno de los sectores más comprometidos es el estudiantil, ya que muchos alumnos utilizan esa franja horaria para llegar a tiempo a sus establecimientos educativos. La eliminación de la salida intermedia los obligará a optar por salir más temprano o, en su defecto, afrontar una llegada más tardía.

La situación también alcanza a trabajadores que se movilizan desde horas tempranas, especialmente a aquellos que necesitan realizar la interconexión con la Capital. Para este grupo, la frecuencia de las 7:45 funcionaba como una alternativa estratégica para compatibilizar horarios laborales y conexiones con otros servicios.

La necesidad de reorganizar tiempos de viaje, modificar rutinas y prever nuevas esperas se presenta ahora como una consecuencia inmediata del recorte, en un escenario donde la previsibilidad del transporte aparece cada vez más comprometida.

El pedido de la empresa a los pasajeros

Desde la empresa 25 de Agosto SRL, responsable del servicio, solicitaron a los usuarios estar atentos a los cambios y planificar con anticipación sus traslados para evitar inconvenientes. La recomendación cobra especial relevancia en horarios pico, cuando la demanda del servicio suele incrementarse y la reducción de una frecuencia puede traducirse en mayores complicaciones para abordar las unidades disponibles.

En medio de un contexto de incertidumbre por la continuidad y estabilidad de los recorridos, la noticia volvió a instalar la preocupación entre los vecinos de Fray Mamerto Esquiú, particularmente en la comunidad de Las Pirquitas, donde el transporte público constituye una herramienta esencial para la movilidad diaria.

La eliminación de la salida de las 7:45 no es un simple ajuste horario: para muchos usuarios representa la pérdida de una frecuencia clave dentro de su rutina, en una coyuntura donde cada modificación del servicio profundiza el impacto de la crisis del transporte sobre la vida cotidiana.