Creció el río El Tala y hay al menos veinte personas varadas en el camping municipal

Las intensas precipitaciones registradas en las últimas horas en distintos puntos de la provincia generaron complicaciones en zonas serranas . Una de las situaciones más delicadas se vive por estas horas en el departamento Capital, donde el crecimiento del río El Tala dejó al menos a veinte personas varadas dentro del Camping Municipal de La Quebrada.

Desde las primeras horas de este lunes, personal de la Comisaría Quinta se encuentra apostado de manera preventiva en el ingreso al camping, ubicado sobre la ruta provincial N° 4. La medida fue dispuesta a partir de las alertas por la crecida del caudal del río El Tala, que atraviesa el frente del espacio municipal y que, debido al volumen de agua acumulada, impide el tránsito seguro hacia el interior del predio.

Según se informó, en el interior del camping permanecen aproximadamente veinte personas que no pueden salir por sus propios medios, ya que el nivel del agua supera los valores habituales y representa un riesgo para la circulación peatonal y vehicular. Ante este escenario, las autoridades decidieron restringir el acceso y mantener una vigilancia constante en el lugar.

Los efectivos policiales permanecen en la zona a la espera de que el caudal del río disminuya. Recién cuando las condiciones lo permitan, podrán cruzar con una camioneta oficial hacia el otro lado del río para concretar el rescate de los campistas que quedaron aislados. Desde la fuerza de seguridad aclararon que el operativo se realizará únicamente cuando estén garantizadas las condiciones de seguridad, con el objetivo de evitar accidentes o situaciones de mayor riesgo.

El incremento del caudal del río El Tala se enmarca en un contexto más amplio de crecidas registradas en distintos cursos de agua de la provincia. Las autoridades explicaron que esta situación está directamente relacionada con las abundantes lluvias que se vienen registrando durante las últimas horas, especialmente en zonas montañosas.

En particular, las precipitaciones no han cesado en áreas como El Rodeo y Las Juntas, lo que alimenta de manera constante a los ríos y arroyos que descienden hacia sectores más bajos. Por este motivo, no se descarta que puedan producirse nuevas crecidas en el río El Tala y en otros cursos de agua cercanos, incluso si las lluvias disminuyen momentáneamente en la ciudad.

Desde los organismos de seguridad y emergencia reiteraron el llamado a la población a extremar las precauciones, evitar acercarse a ríos, badenes y zonas de riesgo, y respetar las indicaciones del personal policial y de Defensa Civil. También recomendaron a quienes tengan previsto realizar actividades recreativas al aire libre que consulten el estado del clima y de los caminos antes de desplazarse.

Mientras tanto, las personas que permanecen varadas en el camping municipal se encuentran en buen estado de salud y bajo monitoreo permanente, a la espera de que el nivel del agua baje y permita una evacuación segura. El operativo continuará activo durante toda la jornada, con seguimiento constante de la evolución del caudal y de las condiciones meteorológicas en la zona serrana.