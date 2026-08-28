Creyó que tenía un novio virtual británico, se endeudó y le transfirió casi $30 millones

Una mujer de 60 años, residente en Paraná, Entre Ríos, denunció haber perdido casi $30 millones como consecuencia de una presunta estafa virtual que se desarrolló durante más de un año y que tuvo como eje una relación sentimental mantenida a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La víctima creyó que mantenía un vínculo con un ciudadano británico que decía llamarse Michael Lawrence Williams. El hombre le aseguró que quería viajar a la Argentina para conocerla y, con el paso del tiempo, la mujer comenzó a enviarle dinero para cubrir distintos gastos que él le reclamaba.

Para reunir las sumas solicitadas, llegó incluso a solicitar préstamos en distintas entidades financieras, tanto bancarias como no bancarias. La expectativa de la víctima era que esos envíos permitieran finalmente concretar el viaje y el encuentro presencial con el hombre con quien hablaba desde hacía más de un año.

Sin embargo, la persona que estaba detrás de la maniobra nunca apareció.

El contacto comenzó por Facebook

Según consta en la investigación, la mujer comenzó a hablar con el supuesto ciudadano británico en febrero del año pasado, a través de Facebook. Luego de los primeros contactos, la comunicación continuó por WhatsApp. El desconocido utilizaba un número telefónico con característica del Reino Unido, un dato que formó parte de la identidad que presentaba ante la víctima.

Con el paso de los meses, el vínculo virtual adquirió un tono sentimental. La mujer creyó que la relación podía trascender la comunicación a distancia y concretarse en un encuentro personal.

El supuesto novio sostenía que tenía intenciones de viajar a la Argentina para conocerla. Esa promesa se convirtió en uno de los elementos centrales de la relación y, posteriormente, en el argumento utilizado para solicitarle dinero.

Los pedidos de dinero para poder viajar a Paraná

El engaño avanzó cuando el hombre le manifestó a la mujer que necesitaba dinero para obtener una autorización que le permitiera viajar hasta Paraná. A partir de ese momento, los pedidos comenzaron a repetirse. La víctima realizó varias transferencias a las cuentas que le iban indicando.

En total, de acuerdo con la información incorporada a la investigación, la mujer transfirió $29.816.400,69.

La mujer estaba convencida de que el dinero permitiría concretar el viaje y que, finalmente, podría conocer en persona al hombre con quien mantenía el vínculo virtual. Pero ese encuentro nunca se produjo.

La investigación siguió el recorrido del dinero

Tras la denuncia, la causa quedó a cargo de la fiscal Daniela Montangie. Los agentes de la División Cibercrimen comenzaron a seguir el recorrido de parte del dinero transferido por la víctima. En el marco de esa investigación, detectaron que una de las cuentas receptoras estaba a nombre de una mujer identificada con las iniciales D.C.M.

Ese dato permitió orientar la investigación hacia una vivienda ubicada en la ciudad de Concordia. La pesquisa busca establecer quiénes participaron de la maniobra denunciada y reconstruir el circuito que siguió el dinero transferido por la mujer.

El seguimiento de las cuentas se convirtió en uno de los elementos centrales de la investigación, que ahora también incluye el análisis de otros posibles medios utilizados para recibir o mover los fondos.

Allanamiento y secuestro de tres teléfonos celulares

Por orden de la jueza de Garantías Gabriela Seró, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante un allanamiento en una vivienda de la calle La Heras, en Concordia.

Durante el procedimiento, los efectivos notificaron a la mujer vinculada con una de las cuentas receptoras y secuestraron tres teléfonos celulares. Los dispositivos serán sometidos a distintos peritajes con el objetivo de determinar qué relación podrían tener con la presunta estafa denunciada por la mujer de Paraná.

La medida forma parte de las actuaciones dispuestas para profundizar la investigación y establecer las conexiones entre las personas involucradas, las comunicaciones mantenidas y las cuentas que recibieron las transferencias.