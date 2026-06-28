Cruz Roja Argentina habilitó una campaña de donaciones para asistir a Venezuela

Cruz Roja Argentina puso en marcha una campaña de donaciones destinada a colaborar con la asistencia humanitaria que la Cruz Roja Venezolana desarrolla en las zonas afectadas por los terremotos registrados el 24 de junio, una catástrofe que generó una grave emergencia en distintas regiones del país.

La iniciativa busca canalizar la ayuda de quienes deseen colaborar desde Argentina mediante aportes económicos que serán destinados a fortalecer las tareas de respuesta desplegadas en territorio venezolano desde el primer momento de la tragedia.

Según explicó Tomás Sarkis, director de Programas de Desarrollo Humano de Cruz Roja Argentina, en declaraciones a Cadena 3, la organización venezolana comenzó a trabajar inmediatamente después de ocurridos los dos terremotos, llevando adelante distintas acciones para asistir a la población afectada.

"Cruz Roja Venezolana viene llevando adelante desde el primer momento un proceso de respuesta, acompañando a las personas que más lo necesitan a causa de estos dos terremotos", señaló Sarkis. La emergencia dejó, de acuerdo con la información difundida, más de 230 personas fallecidas y 4.000 heridos, mientras continúan las tareas de asistencia y recuperación.

El trabajo realizado desde las primeras horas

De acuerdo con el responsable de Cruz Roja Argentina, durante las horas posteriores al desastre se desplegaron equipos técnicos especializados para intervenir en las zonas afectadas.

Las primeras acciones estuvieron orientadas a colaborar en:

La búsqueda de personas afectadas.

Las tareas de rescate.

Las evacuaciones.

La evaluación de los daños ocasionados por los terremotos.

Además, cuatro equipos especializados realizaron evaluaciones directamente en el terreno con el objetivo de obtener un diagnóstico de la situación y elaborar un plan de respuesta humanitaria de largo plazo. Ese relevamiento permitirá organizar las acciones futuras de acuerdo con las necesidades detectadas en las comunidades afectadas.

Un plan de asistencia para 300.000 personas

Sarkis explicó que la planificación diseñada por la Cruz Roja Venezolana contempla una intervención sostenida durante los próximos dos años.

El objetivo es brindar asistencia a aproximadamente 300.000 personas, mediante un programa que abarca diferentes aspectos considerados esenciales para la recuperación de las comunidades afectadas. La intervención humanitaria se organizará en cinco grandes ejes de trabajo:

Apoyo en vivienda.

Recuperación de medios de vida.

Atención de la salud.

Agua, saneamiento y promoción de la higiene.

Apoyo psicosocial y protección de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

La organización indicó que este esquema permitirá acompañar tanto las necesidades inmediatas derivadas de la emergencia como las acciones necesarias para la recuperación de mediano y largo plazo.

Cómo pueden colaborar los argentinos

El representante de Cruz Roja Argentina también explicó cuál es la modalidad habilitada para quienes quieran acompañar el trabajo humanitario desde el país.

Según indicó, las personas interesadas pueden realizar sus aportes ingresando al sitio oficial de Cruz Roja Argentina, donde encontrarán el formulario correspondiente y los datos necesarios para efectuar donaciones mediante transferencia. Sarkis remarcó que ese constituye el único mecanismo habilitado para colaborar con la campaña destinada a Venezuela.

Solo se aceptan donaciones monetarias

Uno de los principales mensajes difundidos por la organización fue la aclaración respecto del tipo de ayuda que actualmente puede recibirse.

Debido a las características de la emergencia y a las dificultades logísticas que implica la distribución internacional de insumos, Cruz Roja Argentina informó que únicamente recibe aportes monetarios. En ese sentido, Sarkis advirtió que en los últimos días comenzaron a circular publicaciones en redes sociales que indicaban, de manera incorrecta, que la institución estaba recibiendo distintos elementos materiales en algunos puntos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

"No estamos recibiendo donaciones en especie. Eso también es importante aclararlo porque circularon en redes sociales informaciones que decían que estábamos recibiendo en algunos puntos, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, y eso no es así", afirmó.

Un único canal oficial para evitar confusiones

Desde Cruz Roja Argentina insistieron en que el único canal habilitado para colaborar con esta campaña es su página oficial. A través de ese sitio, los interesados pueden completar el formulario de donación o acceder a la información necesaria para realizar aportes mediante transferencia bancaria.

La organización explicó que esta aclaración tiene como objetivo evitar confusiones entre quienes desean colaborar y reducir el riesgo de posibles estafas que puedan surgir aprovechando el contexto de la emergencia.

Asimismo, remarcó que para esta campaña específica no se reciben:

Agua.

Colchones.

Medicamentos.

Otros elementos materiales.

La institución reiteró que esos productos no forman parte del esquema de recepción previsto para esta respuesta humanitaria.

Los aportes serán destinados a la asistencia en Venezuela

Las donaciones realizadas mediante el canal oficial serán destinadas a acompañar el trabajo que desarrolla la Cruz Roja Venezolana frente a las consecuencias de los terremotos del 24 de junio.

La campaña busca fortalecer una respuesta humanitaria que ya se encuentra en marcha y que contempla tanto las tareas inmediatas de asistencia como un plan de recuperación proyectado para los próximos dos años.

En ese marco, Cruz Roja Argentina reiteró el llamado a colaborar únicamente a través de su sitio oficial, destacando que los aportes económicos representan la modalidad prevista para apoyar las acciones que la organización lleva adelante en beneficio de las comunidades afectadas por la catástrofe.