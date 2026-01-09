Cuál es la provincia que multa con $500.000 por tomar mate mientras se maneja

En los últimos días circuló una noticia que alarmó a muchos turistas que tienen previsto o ya están transitando su período de vacaciones en las provincias de Mendoza y Córdoba. Los conductores no pueden tomar mate y, en caso de detectarse esa situación, podrán ser sancionados con fuertes multas de tránsito.

La Ley Nacional de Tránsito 24.449 fue actualizada el 18 de marzo de 2025, y establece en su artículo 39° las condiciones en las que se debe circular en un automóvil en la vía pública. Este artículo había sido reglamentado en 1995, cuando los vehículos no tenían el actual desarrollo de sistemas de asistencia a la conducción (ADAS), pero con esta actualización ahora contempla los distintos niveles de conducción autónoma existentes y que dan contexto al tránsito vehicular.

La norma indica que "cuando la modalidad de conducción del vehículo sea convencional, en la que su conducción o manejo debe efectuarse mediante el control activo de un conductor, éste deberá conducir con ambas manos sobre el volante de dirección, excepto cuando sea necesario accionar otros comandos". Esta salvedad, aunque no lo especifique, está dirigida a la acción de pasar los cambios en un vehículo con caja de velocidades de accionamiento manual, que inevitablemente obliga a sacar por algunos instantes una mano del volante.

Sin embargo, el texto agregado del artículo contempla la tecnología actual de los autos modernos estableciendo que en aquellos casos en que la modalidad de conducción corresponda a un vehículo autónomo, deberán tenerse en cuenta los distintos niveles de automatización.

Esos grados de automatización están explicados en el texto de la Ley Nacional de Tránsito de la siguiente manera:

Nivel 0 - Sin automatización en la conducción: En este nivel, el conductor es responsable de todas las tareas de conducción. El vehículo no cuenta con ningún tipo de asistencia automatizada.

Nivel 1 - Asistencia al conductor: En este nivel el vehículo puede asistir al conductor en ciertas funciones específicas como la dirección o el frenado, pero no de manera simultánea. El conductor sigue siendo responsable de supervisar el entorno y realizar las demás tareas de conducción.

Nivel 2 - Automatización parcial: En este nivel el vehículo puede realizar simultáneamente DOS (2) o más funciones de conducción, como la aceleración, la dirección y el frenado, bajo ciertas condiciones específicas. Sin embargo, el conductor debe estar preparado para intervenir en cualquier momento y asumir el control total del vehículo si es necesario.

Dentro de los niveles 1 y 2 están contemplados los sistemas de frenado antibloqueo y control de estabilidad, pero también el Control de Crucero Adaptativo, las asistencias al cruce, mantenimiento y centrado de carril, el frenado autónomo de emergencia, el sensor de distancia con el auto de adelante, la señalización de vehículos en el punto ciego trasero lateral, las alertas de fatiga y atención al volante, entre otros. Esas herramientas contribuyen a detectar conductas erróneas de los conductores, entre las cuales pueden estar una distracción leve por tomar mate o cualquier otro líquido.

Este es el nivel máximo que se puede encontrar en vehículos que circulan por la vía pública en Argentina. Los niveles 3, 4 y 5 corresponden a sistemas que sólo se encuentran habilitados en muy pocos países del mundo; incluso, en el caso de Estados Unidos, solo en Texas, California y Nevada. De hecho, para tomar como referencia, los autos eléctricos Tesla no tienen Nivel 3 sino un Nivel 2+ según su propia calificación, pero legalmente son todavía autos de Nivel 2.

Cómo se encuadra la infracción por tomar mate

Partiendo de la idea general de que cualquier acción que implique retirar la vista del parabrisas y utilizar sólo una mano para sujetar el volante puede afectar la Seguridad Vial, la medida de prohibir y sancionar con una infracción a aquellos conductores que toman mate puede resultar cuestionable por excesiva o por incompleta en comparación con otras conductas que se detectan al volante de un automóvil.

De hecho, tomar agua de una botella o un vaso, por ejemplo, es mucho más riesgoso que tomar mate, porque al hacerlo no solo se utiliza solo una mano, sino que el envase se inclina sobre la cara obstruyendo la visión parcial o totalmente. También comer implica retirar la vista del frente y utilizar una mano para hacerlo.

Pero no es esa la única conducta que eventualmente podría aumentar el riesgo de un accidente, porque los autos modernos tienen las famosas pantallas táctiles o los botones en el volante que administran el uso de sus funciones, que requieren muchas veces que la vista se quite del camino para observar la función que se está seleccionando, incluso para modificar la climatización del vehículo.

Dicho esto, es correcto recomendar a los conductores que eviten tomar mate al manejar, especialmente a aquellos que lo hacen en autos que no tienen los actuales sistemas electrónicos de asistencia a la conducción, porque además de la distracción puede ocurrir un accidente por el derrame de líquido caliente que ocasione una reacción inevitable y refleja que pueda ocasionar la pérdida del control de un vehículo. Pero no existe norma alguna que ni a nivel nacional ni a nivel provincial tipifique como una infracción de tránsito puntual el hecho de tomar mate al volante.