Cuándo cambia el clima en Catamarca y el país: habrá lluvias intensas y brusco descenso de temperatura

La semana del 18 al 24 de abril estará definida por un patrón climático característico del otoño, con la irrupción de un sistema frontal que avanzará sobre gran parte de Argentina. Este fenómeno se desplazará de oeste a este, generando un combo de lluvias, tormentas y posterior descenso de temperatura, con efectos que se sentirán de manera progresiva a lo largo de los días.

El comportamiento del sistema estará directamente vinculado a la presencia de aire húmedo en distintas regiones, lo que favorecerá la formación de precipitaciones de variada intensidad. Según detalla el sitio Meteored, las condiciones serán especialmente propicias para acumulados importantes en zonas donde la humedad ya es elevada.

Lluvias y tormenta

El inicio de la inestabilidad se registrará en la región de Cuyo y sectores cordilleranos. En particular, Mendoza y el norte de Neuquén serán los primeros en experimentar precipitaciones, potenciadas por el relieve montañoso que favorece la acumulación de agua.

Con el correr de los días, el frente frío avanzará hacia el noreste, activando lluvias en el centro del país y el NOA. El punto más crítico de la semana se espera para el lunes, cuando varias provincias registren tormentas intensas.

Entre las zonas más afectadas se destacan Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, con tormentas y acumulados significativos. y amplios sectores del NEA, donde las precipitaciones podrían superar los valores habituales. El fenómeno continuará su desplazamiento entre el martes y el miércoles, concentrando la actividad más intensa en el noreste del país. En ese período, el foco estará puesto en Corrientes y Misiones, con los mayores registros semanales. Áreas cercanas a Brasil y Uruguay, donde la elevada humedad generará condiciones persistentes de inestabilidad.

Este escenario, con suelos que ya presentan saturación en algunas zonas, podría tener consecuencias directas en la actividad agropecuaria, debido a los excesos hídricos.

Cambio térmico: del calor al ingreso de aire frío

En paralelo al desarrollo de las lluvias, el país experimentará un marcado cambio en la masa de aire. El inicio de la semana estará dominado por temperaturas elevadas en el norte argentino, con máximas que superan los 30 grados debido a la presencia de aire cálido y húmedo.

Sin embargo, este escenario cambiará de forma abrupta con el avance del frente frío durante el lunes. A partir de ese momento, comenzará el ingreso de aire frío desde el sur, generando un descenso progresivo de las temperaturas.

Los principales efectos térmicos serán:

Disminución gradual de las temperaturas en la región pampeana y el centro del país.

Máximas más moderadas hacia el cierre de la semana.

Descenso de las mínimas, especialmente en el sur.

Hacia el final del período, el enfriamiento será más notorio. Incluso, no se descarta la presencia de heladas en la Patagonia y en zonas elevadas de Cuyo, consolidando un escenario plenamente otoñal.

El impacto en Catamarca

En el caso de Catamarca, el pronóstico del SMN anticipa una semana con condiciones variables, en línea con el comportamiento general del sistema frontal. El lunes se mantendrá la inestabilidad iniciada el domingo, con una jornada que presentará: temperaturas entre 14 y 20 grados y presencia de chaparrones y lluvias aisladas.

Para el martes, el panorama mostrará una mejora relativa, con una máxima de 19 grados y ausencia de inestabilidad, aunque persistirá el cielo mayormente nublado. El miércoles podrían registrarse lloviznas entre la tarde y la noche, manteniendo valores térmicos similares a los del día anterior. El jueves continuará con cielo mayormente nublado, mientras que el viernes se consolidará el descenso térmico.

Ese día se prevé una temperatura máxima de 15 grados y cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones destacadas.

El avance de este frente frío configura un panorama climático relevante para amplias regiones del país. La combinación de lluvias abundantes y descenso de temperatura no solo marcará el pulso de la semana, sino que también tendrá impacto en sectores sensibles como el agro.