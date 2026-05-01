Cuántas flexiones hay que hacer al día para ganar músculo y fuerza, según los especialistas

Las flexiones son una de las actividades físicas más accesibles y completas, lo que las convierte en un pilar fundamental para quienes desean mejorar su fuerza y masa muscular utilizando únicamente el peso corporal. Según la Asociación Nacional de Fuerza y Acondicionamiento de Estados Unidos (NSCA, por sus siglas en inglés), este movimiento no solo trabaja los músculos del pecho, los hombros y los tríceps, sino que también activa los músculos estabilizadores del core, contribuyendo al fortalecimiento de la zona lumbar y los abdominales.

La naturaleza integral de las flexiones las convierte en un ejercicio extremadamente eficiente para mejorar la fuerza general y el control corporal. De hecho, especialistas como Evan Williams, entrenador de fuerza y acondicionamiento de los Milwaukee Bucks, resaltan que las flexiones mejoran patrones de movimiento esenciales en la vida diaria, como empujar objetos pesados, levantarse del suelo o estabilizar el tronco durante levantamientos de peso.

Rango óptimo de repeticiones para estimular la hipertrofia muscular

El desarrollo de masa muscular y fuerza con flexiones depende en gran medida de la cantidad y calidad de las repeticiones realizadas. Según la NSCA, el rango de repeticiones más eficaz para estimular la hipertrofia y la fuerza se encuentra entre 25 y 30 flexiones ejecutadas de manera consecutiva con una técnica adecuada.

Aunque este objetivo puede parecer desafiante para quienes recién comienzan, los entrenadores sugieren que lo ideal es empezar con un número menor de repeticiones e ir incrementando gradualmente la cantidad conforme se mejora la técnica y la resistencia muscular. Ebenezer Samuel, entrenador certificado y columnista especializado en entrenamiento funcional, refuerza este enfoque y destaca que lo más importante es alcanzar este número de repeticiones sin sacrificar la forma, ya que la calidad del movimiento es crucial para maximizar los resultados.

La importancia de la técnica para prevenir lesiones

Uno de los puntos más destacados por la NSCA es la necesidad de mantener una técnica impecable durante la ejecución de las flexiones. La correcta alineación del cuerpo es esencial para evitar lesiones y garantizar que el ejercicio sea efectivo. Es fundamental mantener una línea recta desde la cabeza hasta los talones, activando el abdomen y los glúteos para estabilizar la zona lumbar y evitar errores comunes como el descenso excesivo de la cadera o la elevación de la pelvis.

Para realizar las flexiones correctamente, se debe comenzar desde una posición de plancha alta, con las manos ligeramente más separadas que el ancho de los hombros y los codos alineados a un ángulo de aproximadamente 45 grados con respecto al torso. Durante la fase descendente, es crucial mantener la espalda neutra y realizar una pausa de uno o dos segundos en la parte más baja antes de regresar a la posición inicial. Este pequeño ajuste mejora el control del movimiento y potencia el trabajo muscular, lo que contribuye a un desarrollo más efectivo.

Variantes y progresión: cómo evitar la adaptación

El progreso en las flexiones no se limita solo a aumentar el número de repeticiones. Una vez alcanzado el rango óptimo de 25 a 30 repeticiones, la clave está en aumentar la dificultad de las flexiones para seguir estimulando el crecimiento muscular. Para ello, los expertos recomiendan añadir peso adicional, como un chaleco lastrado o un disco colocado sobre la espalda. Otra forma efectiva de aumentar la carga es prolongar el tiempo bajo tensión, por ejemplo, manteniendo la posición baja de la flexión durante varios segundos en cada repetición.

Además, para evitar que el cuerpo se adapte y limitar el progreso, es importante alternar entre diferentes variantes de flexiones. Algunas opciones incluyen flexiones con agarre cerrado, flexiones con palmada, o flexiones en declive. Estas variantes no solo contribuyen a trabajar nuevos grupos musculares, sino que también ayudan a mantener la motivación y el interés en el ejercicio.

El papel de la progresión controlada y la constancia

La progresión gradual es clave para evitar lesiones y fomentar un desarrollo muscular seguro y sostenible. Los expertos de la NSCA enfatizan que no se trata únicamente de incrementar el número de repeticiones día a día. La verdadera eficacia de las flexiones radica en la correcta ejecución técnica, la manipulación del tiempo bajo tensión y la incorporación progresiva de cargas adicionales.

Al igual que en cualquier otra rutina de entrenamiento, la constancia y la paciencia son esenciales. El monitoreo constante de la técnica y el respeto por los límites personales son factores determinantes para obtener resultados a largo plazo. De hecho, una de las principales recomendaciones de los especialistas es no apresurarse a aumentar el volumen de trabajo sin haber consolidado previamente la técnica adecuada. De hacerlo, se corre el riesgo de disminuir la eficacia del ejercicio e incrementar la probabilidad de lesiones, especialmente en áreas como los hombros, muñecas y zona lumbar.