Cuarta dosis: la vacunación para mayores de 18 años comenzaría en Junio

El aumento de casos ha generado un alerta y una preocupación por completar esquemas de vacunación. La expectativa de aquellos que ya tienen las tres dosis es saber cuándo van a poder acceder a la cuarta vacuna. Desde la cartera sanitaria provincial, adelantaron que esta posibilidad podría estar disponible en los primeros días de Junio.

Mientras, el Ministerio de Salud se concentra el completar esquemas en otros grupos etarios, tales como los niños y adolescentes, además de adultos que aún no pasaron de la segunda dosis. La jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones, Viviana Cibiriain de Núñez consideró que hay varios motivos que están impulsando el nuevo interés por la vacunación y en este sentido marcó que

Sobre la aplicación de la cuarta dosis, la funcionaria aunque no pudo precisar fecha si adelantó que esto será en las próximas semanas, luego que ingresen más vacunas. “Estamos anunciando este tema, que ya se va a lanzar pero no lo podíamos anunciar sin antes terminar con los otros grupos porque no podemos avanzar mientras están faltando muchas personas de ser vacunadas”, señaló.

No obstante esto indicó que el paso que viene será “la vacunación libre para personas de 18 años en adelante y para la vacuna que le corresponda, sea esta la tercera o la cuarta, recordando que tienen que pasar cuatro meses como mínimo desde la última inoculación. Para esto estamos esperando que lleguen más dosis de vacunas”.

Antigripal

Cibiriain en diálogo con Radio Valle Viejo, luego comentó en relación a la vacuna antigripal que están ingresando más dosis este fin de semana. “Ahora nos enviaron para mayores de 65 años y ya se han distribuido en toda la provincia y se está vacunando en todos los centros de salud, en los CAPS y en el Vacunatorio Central”, apuntó.

NOTICIA EN DESARROLLO