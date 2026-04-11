Cuesta del Clavillo: intensos trabajos para rehabilitar la Ruta 48 tras derrumbes

La Ruta Provincial N° 48, en el sector de la Cuesta del Clavillo, fue escenario de un intenso operativo de emergencia luego de los derrumbes registrados en la zona del kilómetro 47. Ante esta situación, equipos de Vialidad Provincial trabajaron durante toda la jornada con el objetivo de avanzar en la rehabilitación del tramo afectado, priorizando la seguridad de los usuarios y la recuperación progresiva de la circulación.

El despliegue de maquinaria y personal respondió a la necesidad de remover material desprendido y restablecer las condiciones mínimas de transitabilidad. La intervención no solo requirió rapidez, sino también precisión, debido a las características geográficas del lugar, donde la inestabilidad del terreno representa un riesgo constante.

Condiciones climáticas que complejizaron las tareas

Uno de los factores determinantes en el desarrollo del operativo fue el contexto climático. Las tareas se llevaron adelante bajo condiciones adversas, marcadas por la presencia de llovizna persistente y neblina, lo que dificultó el normal avance de los trabajos.

Estas variables no solo afectaron la visibilidad, sino que también incrementaron la humedad del terreno, generando un entorno más inestable y resbaladizo. En este escenario, cada maniobra debió ejecutarse con extrema cautela, ralentizando los tiempos previstos pero garantizando la seguridad del personal involucrado.

La combinación de estos elementos obligó a mantener un ritmo de trabajo constante, aunque condicionado, con evaluaciones permanentes del estado del suelo y del clima.

Restricciones vigentes y condiciones de circulación

A pesar de los avances logrados durante la jornada, el tramo intervenido permanece habilitado únicamente para vehículos livianos, una medida preventiva adoptada para evitar mayores riesgos mientras continúan las tareas de rehabilitación.

En este sentido, se establecieron recomendaciones claras para quienes deban transitar por la zona:

Circular con extrema precaución en todo el tramo afectado.

Respetar estrictamente las señales viales dispuestas en el lugar.

Mantener una velocidad reducida acorde a las condiciones del camino.

Estas indicaciones buscan minimizar la posibilidad de incidentes en un contexto donde el terreno aún no ha recuperado su estabilidad total.