Cuesta de El Portezuelo con cierre por mantenimiento: ¿hasta cuándo?

La conectividad vial en los sectores de montaña requiere de un cuidado constante y riguroso para garantizar la integridad de quienes transitan por sus curvas y pendientes. En este marco, se ha confirmado que este jueves 19 de febrero, la circulación por la Cuesta de El Portezuelo se verá afectada por un operativo oficial de infraestructura. Las autoridades correspondientes informaron que se llevará a cabo un corte total de tránsito, una medida indispensable para el despliegue de maquinaria y personal técnico en áreas críticas del recorrido.

La interrupción de la circulación ha sido programada de manera estratégica para minimizar, en la medida de lo posible, el impacto sobre el flujo vehicular diario, concentrando las tareas en una ventana temporal de tres horas. Según el cronograma oficial, el corte se hará efectivo en el horario de 9:00 a 12:00 horas.

Durante este lapso, no se permitirá el ingreso de ningún tipo de vehículo al sector, ya que el espacio de la calzada será ocupado íntegramente por las tareas de mantenimiento programados. Estos trabajos son parte de un plan de acción destinado a sostener la operatividad de uno de los caminos más icónicos y transitados de la región, cuya geografía exige intervenciones periódicas para contrarrestar el desgaste natural del suelo y el pavimento.

Seguridad y circulación

El propósito fundamental de esta jornada de trabajo es dual. Por un lado, se busca mejorar las condiciones de circulación, optimizando la superficie de rodamiento y despejando sectores que puedan presentar obstrucciones menores. Por otro lado, y quizás el punto más relevante para la gestión de vialidad, la meta es reforzar la seguridad vial en la Cuesta.

Dada la complejidad técnica de conducir en zonas de montaña, donde la visibilidad y el estado del asfalto son determinantes, estas labores de mantenimiento preventivo y correctivo resultan vitales. La intervención técnica en el sector permitirá:

Optimizar la calzada para un tránsito más fluido y eficiente.

Mitigar riesgos derivados del uso constante y factores climáticos.

Asegurar la infraestructura vial para los usuarios locales y turistas.

Recomendaciones para los conductores y vías alternativas

Ante la confirmación del corte total, se ha emitido una serie de recomendaciones para evitar embotellamientos y situaciones de riesgo en los puntos de acceso a la Cuesta. Se solicita encarecidamente a todos los conductores utilizar vías alternativas durante la mañana del jueves, planificando sus recorridos con antelación.

Asimismo, es imperativo respetar la señalización dispuesta en el lugar. El personal encargado de la seguridad y el mantenimiento colocará cartelería específica y vallas para indicar el inicio de la zona de exclusión. El cumplimiento de estas indicaciones es fundamental "a fin de evitar inconvenientes durante el horario establecido" y para resguardar la vida de los operarios que trabajarán sobre la ruta.