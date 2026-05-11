"Cultura en Diálogo" inicia su tercera temporada con un especial dedicado a Fray Mamerto Esquiú

La nueva entrega, titulada "Esquiú: voz y conciencia de una nación", fue presentada como una edición especial en el marco de los 200 años del nacimiento de Fray Mamerto Esquiú y propone un recorrido amplio sobre la figura del fraile catamarqueño, abordando diferentes dimensiones de su vida pública y religiosa. El episodio marca además el inicio de las actividades del podcast durante 2026 y se suma a las propuestas culturales impulsadas desde el organismo provincial para poner en valor el patrimonio histórico y cultural de Catamarca.

Un episodio dedicado al bicentenario de Esquiú

La edición especial fue concebida en el contexto del bicentenario del natalicio de Fray Mamerto Esquiú, una de las figuras históricas y religiosas más importantes de la provincia y del país. A lo largo del episodio, el podcast desarrolla una mirada integral sobre el legado del fraile catamarqueño, no solamente desde su dimensión religiosa, sino también desde su participación en ámbitos políticos, periodísticos y educativos.

La propuesta busca recuperar distintos aspectos de su actuación pública y su influencia dentro de la construcción histórica argentina. En ese recorrido, se destaca especialmente el papel de Esquiú como protagonista activo de la vida pública y como una figura vinculada al desarrollo institucional y ciudadano del país.

El rol de Esquiú en la vida pública

Uno de los ejes centrales del episodio está vinculado al perfil periodístico y político del fraile catamarqueño. El podcast recupera su tarea como periodista en el diario El Ambato, así como también su reconocido papel como orador de la Constitución, uno de los aspectos más recordados de su trayectoria pública.

La producción pone el foco en el compromiso de Esquiú con la construcción de ciudadanía y con el desarrollo de la Nación, elementos que aparecen como parte fundamental de su legado histórico. De esta manera, el episodio intenta ampliar la mirada sobre la figura del beato, integrando tanto su dimensión religiosa como su influencia en la vida política y social argentina.

Participación de especialistas

El recorrido propuesto dentro de "Cultura en Diálogo" cuenta con los aportes del profesor Santiago Estani y de la licenciada María Teresa Cano Zurita. Ambos especialistas acompañan el desarrollo del episodio ofreciendo análisis y nuevas perspectivas destinadas a enriquecer la comprensión de la vida y obra de Fray Mamerto Esquiú.

La inclusión de estas voces permite profundizar distintos aspectos históricos y culturales relacionados con el fraile catamarqueño y aportar nuevas interpretaciones sobre su influencia dentro de la historia argentina.

Disponible en Spotify

El episodio "Esquiú: voz y conciencia de una nación" ya se encuentra disponible en el canal oficial de Spotify del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Se puede escuchar desde aquí: https://bit.ly/culturaendialogoesquiu

Además del estreno de esta nueva edición, desde el organismo provincial recomendaron volver a escuchar otro episodio dedicado al beato catamarqueño.

Se trata del capítulo publicado el 17 de mayo de 2024 bajo el título "El legado del beato fray Mamerto Esquiú", orientado también a profundizar en distintos aspectos de la vida y obra de esta figura considerada fundamental no solo para la historia catamarqueña, sino también para la historia argentina.