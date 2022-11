Datos oficiales: el 60% de los chicos de 13 años en adelante ya probó el alcohol

La encuesta de factores de riesgo del Ministerio de Salud de la Nación arrojó un preocupante dato sobre la iniciación de jóvenes con las bebidas alcohólicas: el 60% de los chicos de 13 años en adelante ya probó el alcohol.

Mario Boskis, titular de la Sociedad Argentina de Cardiología (M.N. 74.002), indicó que es "una droga muy naturalizada" y que "su consumo excesivo genera daños en la salud".

Realmente son datos que preocupan, en la encuesta que se hace a nivel nacional, arroja datos que nos ayudan a tener una idea de lo que es la realidad: a partir de los 13 años existe el inicio del consumo de alcohol", explicó el cardiólogo.

Además, apuntó a las causas culturales que alientan el consumo: "El alcohol es una droga que está mucho más naturalizada, lo vemos en todos lados, en la publicidad, en las redes y se lo asocia con algo glamoroso", indicó.

Si bien esto no sería un problema per se, sí alienta el consumo abusivo: "Los chicos reciben ese mensaje y lo que preocupa es lo que pasa cuando no hay una familia contenedora por detrás".

"El alcohol genera daño en la salud, no es inocuo, el consumo incontrolado genera daños. Se cree que no va a hacer nada, pero los organismos regulatorios en el mundo han prohibido la venta de alcohol a la mayoría de las edades", indicó. (Cadena 3)