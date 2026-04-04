Rociar vinagre en las cortinas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Cada vez son más las personas que buscan soluciones prácticas y fáciles para la limpieza del hogar. En este sentido, hay un truco casero que tiene distintos beneficios: rociar vinagre blanco en las cortinas de la casa.

Este método, aunque parezca extraño, es ideal para mantener las cortinas frescas y limpias, sin tener que desmontarlas ni lavarlas todo el tiempo.

Por qué el vinagre es el mejor aliado para las cortinas

El vinagre blanco es famoso por sus propiedades naturales: neutraliza olores (como el humo, la cocina o la humedad), tiene efecto antibacteriano, ayuda a aflojar la suciedad leve y no deja residuos químicos. Por eso, es una alternativa práctica y segura para el mantenimiento diario de las telas.

Para qué sirve rociar vinagre en las cortinas

Eliminar olores impregnados en las telas.

Refrescar las cortinas sin necesidad de desmontarlas.

Mantenerlas limpias por más tiempo entre lavados.

Reducir la acumulación de polvo y humedad.

Cómo aplicar el vinagre en las cortinas: paso a paso

Mezclá partes iguales de agua y vinagre blanco en un rociador. Pulverizá ligeramente sobre las cortinas, evitando empaparlas. Dejá que se sequen al aire y ventilá el ambiente para potenciar el efecto.

¿Cada cuánto conviene hacerlo?

Una vez por semana para mantenimiento.

para mantenimiento. Después de cocinar o si hay olores fuertes en el ambiente.

o si hay olores fuertes en el ambiente. En días húmedos, para evitar el olor a encierro.

Aunque no reemplaza el lavado profundo, este método es perfecto para el día a día. Incorporarlo a tu rutina te va a ayudar a tener cortinas más frescas, limpias y libres de olores sin esfuerzo y sin gastar de más.