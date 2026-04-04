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Rociar vinagre en las cortinas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Una solución económica y fácil para mantener tu casa fresca y libre de olores sin esfuerzo.

4 Abril de 2026 10.41

Cada vez son más las personas que buscan soluciones prácticas y fáciles para la limpieza del hogar. En este sentido, hay un truco casero que tiene distintos beneficios: rociar vinagre blanco en las cortinas de la casa.

Este método, aunque parezca extraño, es ideal para mantener las cortinas frescas y limpias, sin tener que desmontarlas ni lavarlas todo el tiempo.

Por qué el vinagre es el mejor aliado para las cortinas

El vinagre blanco es famoso por sus propiedades naturales: neutraliza olores (como el humo, la cocina o la humedad), tiene efecto antibacteriano, ayuda a aflojar la suciedad leve y no deja residuos químicos. Por eso, es una alternativa práctica y segura para el mantenimiento diario de las telas.

Para qué sirve rociar vinagre en las cortinas

  • Eliminar olores impregnados en las telas.
  • Refrescar las cortinas sin necesidad de desmontarlas.
  • Mantenerlas limpias por más tiempo entre lavados.
  • Reducir la acumulación de polvo y humedad.

Cómo aplicar el vinagre en las cortinas: paso a paso

  1. Mezclá partes iguales de agua y vinagre blanco en un rociador.
  2. Pulverizá ligeramente sobre las cortinas, evitando empaparlas.
  3. Dejá que se sequen al aire y ventilá el ambiente para potenciar el efecto.

¿Cada cuánto conviene hacerlo?

  • Una vez por semana para mantenimiento.
  • Después de cocinar o si hay olores fuertes en el ambiente.
  • En días húmedos, para evitar el olor a encierro.

Aunque no reemplaza el lavado profundo, este método es perfecto para el día a día. Incorporarlo a tu rutina te va a ayudar a tener cortinas más frescas, limpias y libres de olores sin esfuerzo y sin gastar de más.

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Cortinas Limpieza Vinagre

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