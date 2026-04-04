Se suspenden las actividades de la tarde en Casa de la Puna

La Dirección General de Turismo de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca informa que la feria SFVC Artesanía y Diseño y las actividades artísticas previstas para la tarde de hoy en la Casa de la Puna, han sido suspendidas.

La medida se adopta en función de las alertas meteorológicas vigentes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, que prevén tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas, con posibilidad de abundante caída de agua, ráfagas y ocasional caída de granizo durante el período comprendido entre la tarde y la noche.

En este sentido, y con el objetivo de priorizar la seguridad de feriantes, visitantes y del público en general, se ha resuelto suspender la actividad prevista en el horario de 18 a 22 horas.

Desde el organismo se agradece la comprensión de la comunidad.