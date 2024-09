Denuncian abandono de Transporte sobre el Paso de San Francisco

En un escenario preocupante que pone en evidencia el desinterés de las autoridades provinciales, se ha oficializado, como se sabe, la salida de varios funcionarios clave del Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte. Este cambio,revela una preocupante situación que se ha gestado durante meses en el Paso San Francisco, uno de los puntos fronterizos más importantes para la conexión internacional entre Argentina y Chile.

Mientras se realizan cambios y se oficializan a los nuevos funcionarios en la estructura a cargo de Eduardo Andrada, los problemas estructurales y logísticos de la región siguen sin resolverse, afectando tanto a los trabajadores del Paso como a la población que depende de su correcto funcionamiento para mantener el flujo comercial y de tránsito entre ambos países.

Una postal de abandono

Entre los funcionarios removidos se encuentra Héctor Tejerina, exdirector Provincial de Coordinación Estratégica y Operativa del Paso San Francisco. Su gestión, que duró nueve meses, se caracterizó por la inacción y la falta de respuestas ante los problemas más básicos, según lo denuncia El Abaucán Digital. El medio fiambalense señala que los refugios del Paso están inundados de basura, convirtiéndose en una triste postal diaria.

La situación de los trabajadores es aún más grave: el personal de Gendarmería, Migraciones, Aduana, Senasa y otras instituciones que operan en la zona no cuenta con baños sanitarios adecuados debido al colapso del sistema cloacal, lo que ha provocado una crisis de salubridad. Durante su gestión, Tejerina no resolvió este problema ni siquiera enviando un camión atmosférico para desagotar el sistema.

Lo que más indignación estarái generando todo este panorama es la falta de respuesta a los temas más urgentes, como son las condiciones mínimas de trabajo y salubridad en el Paso San Francisco. Para paliar en principio esto según la referencia de los medios locales, la Municipalidad de Fiambalá y la intervención de Soledad García, encargada del Paso a nivel nacional, logró movilizar los recursos necesarios para comenzar a solucionar el colapso sanitario.

La cordillera como tierra de nadie

Otro aspecto igualmente preocupante es la situación del personal de Flora y Fauna, encargados de proteger la biodiversidad de la cordillera. Estos trabajadores, que deberían contar con el respaldo del gobierno provincial para preservar los recursos naturales de la región, se encuentran en total desamparo.

No tienen vehículos para realizar sus tareas, carecen de uniformes y no disponen de ningún recurso que les permita cumplir con sus funciones de manera efectiva. En palabras de los propios habitantes de Fiambalá, éstos trabajadores, "no tienen nada". Esta falta de apoyo no solo compromete la conservación de la fauna y flora de la cordillera, sino que también convierte a la región en una "tierra de nadie", donde la ausencia del Estado Provincial es palpable e indiscutible.